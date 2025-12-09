Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

幸荟今售价单53伙 现拣楼人龙

更新时间：15:13 2025-12-09 HKT
发布时间：15:13 2025-12-09 HKT

益兆及俊和合作的长沙湾幸荟，今日以价单方式销售53伙，面积介乎177至309方呎，该批单位折实价由288.3万至606.5万元，折实呎价约14,928至22,000元。现场吸引大批准买家出席拣楼，并在大堂位置筑起人龙等候登记。

中原亚太区副住宅兼住宅部总裁陈永杰指，该公司客源为用家及长线投资者各占一半。项目已届现楼，供应小型单位为主，入场门槛低，加上长深区发展成熟，交通四通八达，成功吸引有意于市区置业的上车客及投资收租客入市，相信项目首批单位今日可顺利沽清。近月一手新盘交投气氛持续造好，加上市场普遍预计美国联储局本周减息机率十分高，买家置业信心料进一步转强。料全年一手成交量可达2万宗。

美联高级董事布少明表示，该行客源分布以九龙区为主，占约7成，其余3成来自港岛区及新界区。买家方面，用家与投资者比例各占一半，反映项目兼具自住与投资价值，料项目的呎租可达约70元，租金回报约4.5厘。由于项目入场门槛较低，对年轻上车客极具吸引力，在用家群体中，预计约8成为年轻客。招标方面，该行录得「一客两食」个案，一组客人以约870万元购入2伙开放式单位作投资收租。

