凯柏峰单日沽5伙 每呎高见1.98万 创现楼推售后呎价新高

新盘货尾销情持续，信和伙拍嘉华、招商局置地及港铁合作发展的将军澳日出康城凯柏峰昨日连沽5伙，单日套现近半亿，当中包括连天台特色户，呎价高见1.98万。

现楼推售后呎价新高

凯柏峰昨日售出特色户位于1B座62楼顶层B室，面积871方呎，为3房连套房间隔，附设有759方呎天台，以1730.9万售出，呎价19873元，呎价为项目自现楼推售后的新高；另位于2B座9楼D室，面积511方呎，附设270方呎平台，以949.4万售出，呎价18579元。

凯柏峰顶层特色户每呎1.98万沽，为现楼推售后新高。

另外3伙为2B座43、52及53楼F室，面积451方呎，成交价767.8万至770.9万，呎价均在1.7万水平。项目自现楼重推以来，累售单已增至995伙，套现逾65亿。

同区由南丰牵头的LP10，昨日以2038.8万售出2B座53楼C室，面积为1042方呎3房户，连车位以2038.8万售出，呎价19566元。

北映荟顶层440万沽

佳明旗下粉岭北映荟昨日以招标出售顶层特色户19楼G室，面积288方呎，连196方呎天台，成交价440.64万，成交呎价15300元，据悉买家为区内租客，钟情单位附设4米楼层及高开扬景致故拍板购入。

启德海湾售3伙涉2800万

嘉华伙拍会德丰地产及中国海外合作发展的启德海湾，昨日亦连沽3伙，套现约2800万，其中造价最高为2C座22楼C室，面积551方呎，以1212.8万获承接，呎价22011元。

恒基粉岭现楼项目高尔夫．御苑昨日亦添成交，位于6座11楼A室，面积1046方呎3房间隔，以1212万售出，呎价11587元。

宏安北角101 KINGS ROAD昨日售出22楼C室，面积568方呎3房户，以1635.8万成交，呎价28799元。

新地旗下屯门NOVO LAND第3A期昨日亦连售2伙，单日套现逾1700万，其人位于1座16楼A1室，面积862方呎，属4房连套房间，以1011.1万售出，呎价11730元；毗邻A3室，面积663方呎，为3房间隔，则以747.02万成交，呎价11267元。

万科香港旗下大埔上然近期销情不俗，昨日连沽3伙，包括2期7座6楼C1室，面积432方呎，以572.5万沽，呎价13252元。