豪宅新盘市场连录成交 帝景园4房大宅每呎4.23万沽

新盘速递
更新时间：10:20 2025-12-09 HKT
发布时间：10:20 2025-12-09 HKT

入市步伐有见重新加快，豪宅新盘市场连录成交，市场消息透露，新地旗下中半山帝景园最新售出2座15楼B室，面积1806方呎，属4房间隔，成交价7650万，呎价约42359元。

新地拆售中半山帝景园后销情不俗，昨日以7650万售出1伙4房户。
新地拆售中半山帝景园后销情不俗，昨日以7650万售出1伙4房户。

由华懋发展的西贡白沙湾豪宅项目WHITESAND COVE，昨日再度录得成交，以招标形式售出2座顶层5楼A室。单位面积1078方呎，属4房2套房连工人套房设计，并配备336方呎天台，该单位连车位以2300万售出，呎价约21336元。

据悉，买家为本地用家，见单位层与层之间高度达3.4米，显大户气派，并钟情私人海景天台，遂果断入市。

另一方面，华懋及港铁合作的何文田站瑜一昨日上载最新销售安排，推出2B座最后5伙3房单位，于周五（12日）起以招标形式发售，包括4个分层单位，面积957方呎，及1个连平台特色户，面积914方呎，连196方呎平台。项目本年以现楼形式售出269伙，套现逾42亿。

同区傲玟则售出3座18楼B室，面积1255方呎，以2497.45万成交，呎价19900元。

Blue Coast 1973万售出

而由长实及港铁合作的黄竹坑站港岛南岸Blue Coast II新录成交，项目3座36楼G室，面积759方呎，属3房1套户型，成交价1973.4万，呎价约26000元。

同区嘉里、信和、太古地产及港铁合作发展的海盈山就售出2A座12楼E室，面积568方呎，属2房梗厨户型，成交价1485.68万，呎价约26156元。

