Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

瑧尔尽推价单63伙周五发售 入场价约491万 超额认购逾33倍 逾半入票者为港漂

新盘速递
更新时间：15:23 2025-12-08 HKT
发布时间：15:23 2025-12-08 HKT

新世界发展的柯士甸新盘瑧尔早前延期开售，发展商今日上载新一份销售安排，落实本周五（12日）以价单形式发售全盘63伙，折实入场价约491万元。项目暂收逾2,200张入票，超额认购逾33倍，当中不乏大手投资者，亦有超过一半入票者为港漂人士。

发展商于是次销售中尽推全盘63伙，包括33伙1房户、5伙2房开放式厨房户、19伙2房梗厨户，以及6个特色单位，面积介乎212至380方呎，价单定价由614.7万至1,271万元，价单呎价24,108至33,447元。

计算发展商是次提供的最高20%折扣优惠，折实售价491.7万至1,016.8万元，折实呎价19,284元至26,758元。其中60伙折实售价低于900万元；1房单位除连天台特色户外，全数低于600万元。

周五销售共分4组进行，首先为集团员工组别，可购1至3伙；S组买家为「全层买家」，最少购买同一楼层之A、B及C室，最多可购9伙；而A组买家可购最少2伙，最多可购4伙；B组买家可购1至2伙，项目将于周四（11日）下午2时截票。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
02:55
立法会选举结果︱一文睇清90个当选议员全名单 地区直选/功能界别/选委界议席谁属？
政情
17小时前
立法会选举 ‧ 新界东南｜方国珊终「圆梦」跻身立法会 豪取5.8万票 叶傲冬空降力保次席
02:10
立法会选举 ‧ 新界东南｜方国珊终「圆梦」跻身立法会 夺5.8万票成全港票后：没有奇迹 只有累积才有成绩
政情
11小时前
前TVB「靓仔过梁朝伟」男星超市贪婪试食？挺巨腩状态今非昔比  养三头家传年花500万
前TVB「靓仔过梁朝伟」男星超市贪婪试食？挺巨腩状态今非昔比  养三头家传年花500万
影视圈
7小时前
立法会选举｜政党势力分布一览：民建联增至20席 新民党议席「斩半」成输家 工联会两议员连任失败
01:38
立法会选举｜政党势力分布一览：民建联增至20席 新民党议席「斩半」成输家 工联会两议员连任失败
政情
7小时前
前港姐「清纯张栢芝」千万豪宅曝光 32岁坐拥三物业 曾遭背叛怒撇星二代
前港姐「清纯张栢芝」千万豪宅曝光 32岁坐拥三物业 曾遭背叛怒撇星二代
影视圈
6小时前
立法会选举｜方国珊剖白胜选「转捩点」：以前比较激进 感性告知已逝父母「你个女得咗」
02:10
立法会选举｜票后方国珊剖白胜选「转捩点」：以前比较激进 感性告知已逝父母「你个女得咗」
政情
3小时前
TVB「最强绿叶」25岁女报喜！IB 41分入港大再修毕硕士 受名导力捧已荣升业主
TVB「最强绿叶」25岁女报喜！IB 41分入港大再修毕硕士 受名导力捧已荣升业主
影视圈
22小时前
深圳莲塘新商场「景福安荟邻」开幕！一出关直达 连接地铁 50+餐厅商舖进驻 潮汕火锅/糕饼店/按摩
深圳莲塘新商场「景福安荟邻」开幕！一出关直达 连接地铁 50+餐厅商舖进驻 潮汕火锅/糕饼店/按摩
旅游
2025-12-07 10:00 HKT
立法会选举｜江旻憓空降旅游界胜选 未回应提问即离开 对手马轶超仅得23票
01:13
立法会选举｜江旻憓空降旅游界胜选 未回应提问即离开 对手马轶超仅得23票
政情
10小时前
民建联今届派出26人参选，包括13人参与地区直选、5人竞逐功能界别及8人竞逐选举委员会界别，最终取得20席。
立法会选举结果︱民建联取20议席 地区直选总体得票率较上届大减近25万票
政情
6小时前