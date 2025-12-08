瑧尔尽推价单63伙周五发售 入场价约491万 超额认购逾33倍 逾半入票者为港漂

新世界发展的柯士甸新盘瑧尔早前延期开售，发展商今日上载新一份销售安排，落实本周五（12日）以价单形式发售全盘63伙，折实入场价约491万元。项目暂收逾2,200张入票，超额认购逾33倍，当中不乏大手投资者，亦有超过一半入票者为港漂人士。

发展商于是次销售中尽推全盘63伙，包括33伙1房户、5伙2房开放式厨房户、19伙2房梗厨户，以及6个特色单位，面积介乎212至380方呎，价单定价由614.7万至1,271万元，价单呎价24,108至33,447元。

计算发展商是次提供的最高20%折扣优惠，折实售价491.7万至1,016.8万元，折实呎价19,284元至26,758元。其中60伙折实售价低于900万元；1房单位除连天台特色户外，全数低于600万元。

周五销售共分4组进行，首先为集团员工组别，可购1至3伙；S组买家为「全层买家」，最少购买同一楼层之A、B及C室，最多可购9伙；而A组买家可购最少2伙，最多可购4伙；B组买家可购1至2伙，项目将于周四（11日）下午2时截票。