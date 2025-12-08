新盘销情稳 2日沽约60伙 缇外4房大宅3天连沽2伙 套现4.17亿

入市气氛平稳改善，一手市场于过去周末录近60宗成交。由嘉华、会德丰地产及中国海外合作发展的启德海湾，于过去2日合共录得6宗成交，合共套现逾5600万。

启德海湾连录6宗成交

启德海湾过去周末售出4伙1房及2伙3房，包括2A座8楼A室，面积771方呎，为3房1套房连储物室间隔，成交价1665.8万，呎价21606元。

新世界旗下北角皇都过去周末再沽4伙，套现3148.2万，包括昨日售出30楼B6室，面积361方呎，1房设计，售价783.8万，呎价21712元。

据了解，买家为本地客，购入单位长线投资，另29楼A7室，面积359方呎，同属1房，售价760.7万，呎价21189元。项目于过去一周连沽12伙，套现9379.2万。

缇外4房大宅成交价2.25亿

嘉里九龙半山超级豪宅缇外昨以招标形式售出6座3楼B室，面积4332方呎，4套房连2间工人房间隔，以2.25亿连2个住宅停车位成交，呎价约51939元。项目3天连沽2伙，共套现4.17亿。

五矿旗下油塘蔚蓝东岸昨日亦售出2伙，套现1623.39万，单位位于3座26楼及28楼的A室，面积508方呎，均为2房梗厨设计，分别以807.65万及815.74万售出，呎价15899及16058元。

保利置业旗下启德沄璟昨日亦售出6座28楼B室，面积781方呎，3房套间隔，成交价2561.68万，呎价32800元。