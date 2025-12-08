Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

新盘销情稳 2日沽约60伙 缇外4房大宅3天连沽2伙 套现4.17亿

新盘速递
更新时间：10:49 2025-12-08 HKT
发布时间：10:49 2025-12-08 HKT

入市气氛平稳改善，一手市场于过去周末录近60宗成交。由嘉华、会德丰地产及中国海外合作发展的启德海湾，于过去2日合共录得6宗成交，合共套现逾5600万。

启德海湾连录6宗成交

启德海湾过去周末售出4伙1房及2伙3房，包括2A座8楼A室，面积771方呎，为3房1套房连储物室间隔，成交价1665.8万，呎价21606元。

新世界旗下北角皇都过去周末再沽4伙，套现3148.2万，包括昨日售出30楼B6室，面积361方呎，1房设计，售价783.8万，呎价21712元。

据了解，买家为本地客，购入单位长线投资，另29楼A7室，面积359方呎，同属1房，售价760.7万，呎价21189元。项目于过去一周连沽12伙，套现9379.2万。

缇外4房大宅成交价2.25亿

嘉里九龙半山超级豪宅缇外昨以招标形式售出6座3楼B室，面积4332方呎，4套房连2间工人房间隔，以2.25亿连2个住宅停车位成交，呎价约51939元。项目3天连沽2伙，共套现4.17亿。

五矿旗下油塘蔚蓝东岸昨日亦售出2伙，套现1623.39万，单位位于3座26楼及28楼的A室，面积508方呎，均为2房梗厨设计，分别以807.65万及815.74万售出，呎价15899及16058元。

保利置业旗下启德沄璟昨日亦售出6座28楼B室，面积781方呎，3房套间隔，成交价2561.68万，呎价32800元。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
02:55
立法会选举结果︱一文睇清90个当选议员全名单 地区直选/功能界别/选委界议席谁属？
政情
12小时前
立法会选举 ‧ 新界东南｜方国珊终「圆梦」跻身立法会 豪取5.8万票 叶傲冬空降力保次席
01:23
立法会选举 ‧ 新界东南｜方国珊终「圆梦」跻身立法会 夺5.8万票成全港票后：没有奇迹 只有累积才有成绩
政情
6小时前
立法会选举｜江旻憓空降旅游界胜选 未回应提问即离开 对手马轶超仅得23票
01:13
立法会选举｜江旻憓空降旅游界胜选 未回应提问即离开 对手马轶超仅得23票
政情
6小时前
立法会选举｜政党势力分布一览：民建联增至20席 新民党议席「斩半」成输家 工联会两议员连任失败
立法会选举｜政党势力分布一览：民建联增至20席 新民党议席「斩半」成输家 工联会两议员连任失败
政情
2小时前
前TVB男星沦落街头派传单冇人识 曾是王晶爱将 恋女星被指博上位分手后态度依旧？
前TVB男星沦落街头派传单冇人识 曾是王晶爱将 恋女星被指博上位分手后态度依旧？
影视圈
18小时前
TVB「最强绿叶」25岁女报喜！IB 41分入港大再修毕硕士 受名导力捧已荣升业主
TVB「最强绿叶」25岁女报喜！IB 41分入港大再修毕硕士 受名导力捧已荣升业主
影视圈
17小时前
立法会选举｜功能界别当选全名单：江旻憓胜出旅游界 黄浩明夺地建界 一民建联议员「堕马」
03:10
立法会选举｜功能界别当选全名单：江旻憓胜出旅游界 黄浩明夺地建界 一民建联议员「堕马」
政情
6小时前
深圳莲塘新商场「景福安荟邻」开幕！一出关直达 连接地铁 50+餐厅商舖进驻 潮汕火锅/糕饼店/按摩
深圳莲塘新商场「景福安荟邻」开幕！一出关直达 连接地铁 50+餐厅商舖进驻 潮汕火锅/糕饼店/按摩
旅游
2025-12-07 10:00 HKT
立法会选举．新界北｜新社联谭镇国获逾4万票入局 民建联姚铭夺次席
政情
5小时前
立法会选举｜选委界40席当选全名单 姚柏良转跑道成票王 范骏华、陈祖光等当选 民建联8人全胜
02:20
立法会选举｜选委界40席当选全名单 姚柏良转跑道成票王 范骏华、陈祖光等当选 民建联8人全胜
政情
11小时前