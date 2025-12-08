会德丰地产今年来售楼突破2000伙 昨连沽7宗套现4607.1万

会德丰地产旗下新盘今年以来销情向好，发展商表示，累售单位已突破2000伙，情况理想，其中与港铁合作的将军澳日出康城SEASONS系列项目昨日连录7宗成交，套现4607.1万。

SEASONS系列连环售7伙

会德丰地产副主席兼常务董事黄光耀表示，集团把握再度减息、楼市股市畅旺机遇，销售再创高峰，今年至今已突破2000伙，吸金近235亿。旗下项目销量及成交价均成绩亮丽，价量兼备，展望来年销售再创高峰。

销售额共4607.1万

其中SEASONS系列项目于昨日新添加7宗成交，售出1伙1房及6伙2房单位，成交价介乎502.3万至705.6万，销售额共4607.1万。其中GRAND SEASONS的1B座42楼B室，为2房开放式厨房户型，面积457方呎，售价705.6万，呎价15440元；而1A座56楼A室，同为2房开放式厨房间隔，面积443方呎，以700.2万成交，呎价15806元。整个SEASONS系列今年至今沽724伙，套现近45.8亿。

湾仔新盘SPRING GARDEN早前80伙标准户全数售罄，特色户亦连环招标成交，今年至今暂套现逾8亿；启德跑道区多个合作项目今年至今共售出842伙，套现逾126亿；而蓝田KOKO HILLS系列今年至今共售出129伙，套现近16亿。至于启德独资发展的MONACO系列今年来售出40伙，套现近5亿；西九龙合作项目维港汇就于今年售出116伙，套现逾12亿。

黄光耀另透露，集团现正积极筹备港铁黄竹坑站港岛南岸第6期项目、古洞项目及九龙塘龙庭里超级豪宅等项目，将适时公布销售推广部署。