Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

黄金海湾．珀岸续受追捧 2房户每呎1.26万沽

新盘速递
更新时间：10:06 2025-12-08 HKT
发布时间：10:06 2025-12-08 HKT

旭日国际发展的屯门青山湾段大型临海新盘黄金海湾．珀岸，开售以来持续受到追捧，项目昨日增添成交，一个2房单位以每呎1.26万售出。

黄金海湾．珀岸昨日售出单位位于第1A座5楼B室，面积417方呎，2房间隔，采开放式厨房设计，单位成交价528.8万，呎价约12681元。

项目踏入12月至今，已录得5宗成交，售出单位成交价介乎528.8万至1330.9万，合共套现约3650.6万，销售成绩理想，当中造价最高单位为1A座19楼A室，面积861方呎，为3房连套房间隔，以1330.9万成交，呎价15458元。

黄金海湾分两期发展，共提供1323伙。其中新录成交的黄金海湾．珀岸，由1A座、1B座及第2座组成，共提供631伙，当中9成单位享海景，步行2分多钟直达黄金泳滩。整个黄金海湾项目迄今已售出约1060伙，套现超过42.7亿。项目坐拥优越地理优势，位处港深核心区域，无缝穿梭粤港澳大湾区经济据点，超过15条巴士及小巴7线往来港九新界，坐拥南北通行优势。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
02:55
立法会选举结果︱一文睇清90个当选议员全名单 地区直选/功能界别/选委界议席谁属？
政情
11小时前
立法会选举 ‧ 新界东南｜方国珊终「圆梦」跻身立法会 豪取5.8万票 叶傲冬空降力保次席
立法会选举 ‧ 新界东南｜方国珊终「圆梦」跻身立法会 夺5.8万票成全港票后：没有奇迹 只有累积才有成绩
政情
5小时前
立法会选举｜江旻憓空降旅游界胜选 未回应提问即离开 对手马轶超仅得23票
01:13
立法会选举｜江旻憓空降旅游界胜选 未回应提问即离开 对手马轶超仅得23票
政情
4小时前
前TVB男星沦落街头派传单冇人识 曾是王晶爱将 恋女星被指博上位分手后态度依旧？
前TVB男星沦落街头派传单冇人识 曾是王晶爱将 恋女星被指博上位分手后态度依旧？
影视圈
16小时前
立法会选举｜功能界别当选全名单：江旻憓胜出旅游界 黄浩明夺地建界 一民建联议员「堕马」
03:10
立法会选举｜功能界别当选全名单：江旻憓胜出旅游界 黄浩明夺地建界 一民建联议员「堕马」
政情
4小时前
立法会选举｜政党势力分布一览：民建联增至20席 新民党议席「斩半」成输家 工联会两议员连任失败
立法会选举｜政党势力分布一览：民建联增至20席 新民党议席「斩半」成输家 工联会两议员连任失败
政情
1小时前
TVB「最强绿叶」25岁女报喜！IB 41分入港大再修毕硕士 受名导力捧已荣升业主
TVB「最强绿叶」25岁女报喜！IB 41分入港大再修毕硕士 受名导力捧已荣升业主
影视圈
16小时前
立法会选举｜选委界40席当选全名单 姚柏良转跑道成票王 范骏华、陈祖光等当选 民建联8人全胜
02:20
立法会选举｜选委界40席当选全名单 姚柏良转跑道成票王 范骏华、陈祖光等当选 民建联8人全胜
政情
9小时前
深圳莲塘新商场「景福安荟邻」开幕！一出关直达 连接地铁 50+餐厅商舖进驻 潮汕火锅/糕饼店/按摩
深圳莲塘新商场「景福安荟邻」开幕！一出关直达 连接地铁 50+餐厅商舖进驻 潮汕火锅/糕饼店/按摩
旅游
2025-12-07 10:00 HKT
立法会选举．新界北｜新社联谭镇国获逾4万票入局 民建联姚铭夺次席
政情
4小时前