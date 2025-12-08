黄金海湾．珀岸续受追捧 2房户每呎1.26万沽

旭日国际发展的屯门青山湾段大型临海新盘黄金海湾．珀岸，开售以来持续受到追捧，项目昨日增添成交，一个2房单位以每呎1.26万售出。

黄金海湾．珀岸昨日售出单位位于第1A座5楼B室，面积417方呎，2房间隔，采开放式厨房设计，单位成交价528.8万，呎价约12681元。

项目踏入12月至今，已录得5宗成交，售出单位成交价介乎528.8万至1330.9万，合共套现约3650.6万，销售成绩理想，当中造价最高单位为1A座19楼A室，面积861方呎，为3房连套房间隔，以1330.9万成交，呎价15458元。

黄金海湾分两期发展，共提供1323伙。其中新录成交的黄金海湾．珀岸，由1A座、1B座及第2座组成，共提供631伙，当中9成单位享海景，步行2分多钟直达黄金泳滩。整个黄金海湾项目迄今已售出约1060伙，套现超过42.7亿。项目坐拥优越地理优势，位处港深核心区域，无缝穿梭粤港澳大湾区经济据点，超过15条巴士及小巴7线往来港九新界，坐拥南北通行优势。