DOUBLE COAST III开价首批105伙 入场价419万

会德丰地产、恒基、中国海外及新世界合作发展的启德DOUBLE COAST III，今日公布项目价单第1号，共 105 伙，首批单位面积由249至696方呎。单位折实售价419.1万元起，折实呎价16,660元起。

黄光耀指，DOUBLE COAST III价单1号共推出105伙，当中包括整个项目独有的「楼王」3房1套连储物房(梗厨)户型。

会德丰地产副主席兼常务董事黄光耀表示，DOUBLE COAST III 享临海现楼优势，而随著中九龙干线将于年底通车、「启德智慧绿色集体运输系统」正式招标，加快落成，区内交通网络大幅提升。全新一期DOUBLE COAST III自上载售楼说明书及开放全新示范单位后，市场反应十分踊跃。项目今日乘势推出首张价单，提供105伙，首次推出全项目独有的楼王3房1套连储物房（梗厨）珍罕户型，推出22伙，享最开扬的九龙湾 Inner Harbour游艇海景。项目最快将于下周内公布销售安排，势将吸引年轻家庭、换楼客、专业人士及投资者的追捧。

入场单位折实呎价16831元

首批单位分别位于第1A座及第1B座，涵盖8伙开放式单位、42伙1房（开放式厨房）单位、19伙2房 (开放式厨房) 单位、12伙2房储物房（开放式厨房）单位、2伙3房（开放式厨房）单位，及22伙3房1套储物房（梗厨）单位。

入场单位为第1B座8楼G室，开放式户型，面积249方呎，折实售价419.1万元，折实呎价16,831元。

