天玺·天2期4房大宅每呎4万售 单日售出5伙套现逾2.3亿

新地旗下启德天玺．天2期成交持续，项目日前连沽7伙后，昨日再售出5伙，单日套现逾2.3亿，其中4房户成交呎价高见4万。

天玺·天2期昨日连环售出5伙，其中位于1座Sky Tower位于37楼B室，面积1808方呎，为4房连双套房间隔，单位连同一个车位以7239.21万获承接，呎价高见40040元；另同座35楼B室，面积间隔相同，连1个车位以7095.7万售出，呎价约39246元。

2日12成交套逾3.3亿

此外位于2座Summit Tower，面积1365方呎，同属4房连双套房间隔，连同1个车位以4808万售出，呎价35223元。

最后2伙位于1座Elite Zone B8室面积787方呎3房户型，其中17楼单位以2305万成交，呎价29288元；另8楼单位则以2183.9万获承接，呎价27750元，项目过去2天共售出12伙，套现超过3.3亿。

YOHO Hub连沽5伙

同系元朗站上盖项目The YOHO Hub昨日亦连沽5伙，合共涉额逾6000万，造价最高为5座27楼A室，面积1094方呎，属4房连双套房间隔，以2138万售出，呎价19543元；另同座23楼B室，面积531方呎，属3房间隔，则以1045万售出，呎价19680元。

另外3伙单位同样位于第5座，面积由451至531方呎，成交价介乎921.4万至988.7959万，呎价18621至18766元。