黄金海湾．珀岸连环沽特色户 呎价高见1.5万

旭日国际旗下屯门青山湾段大型临海项目黄金海湾已届现楼，项目昨日连售2伙特色户，个别单位呎价高见1.5万。

昨日连售2伙位于2期黄金海湾．珀岸，其中位于2座26楼顶层E室，面积439方呎，为2房采梗厨设计，单位附带面积382方呎天台，以657.3万售出，呎价14973元。

平台花园户每呎1.5万

另一伙位于1A座3楼B室，面积379方呎，属2房间隔采开放式厨房设计，单位附设有面积114方呎平台外，亦设有40方呎花园，单位昨日以573.1万获承接，呎价15121元。

黄金海湾·珀岸昨日连沽2伙特色户，呎价高见1.5万。

踏入12月短短4天，黄金海湾·珀岸已售出4伙，合共为发展商套现逾3100万。

位于青山公路青山湾段18号的黄金海湾分2期发展共提供1323伙，项目推售至今，累售单位已增至1054伙，占整个项目的80%，总套现金额超过42.7亿。