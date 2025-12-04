Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

海钻·天赋海湾1840方呎大宅2500万沽 呎价约13587元

新盘速递
豪宅市场近日成交不绝于耳，包括大埔白石角海钻．天赋海湾2座高层B室，面积1840方呎，4房3套间隔，新近以2500万易手，呎价约13587元。据了解，原业主早于2013年以3353.5万一手购入，持货12年转手，单计帐面已蒸发约853.5万或约25%。

何文田半山壹号1期半山径31号一个高层户，面积1252方呎的3房套单位，以2400万登记易手，较银行估价约2609万，低出约209万或约8%，呎价约19169元。据悉，原业主于2012年以2125万购入，持货13年至今易手，帐面获利约275万或约13%。

屯门缇岸一幢双号洋房，面积2260方呎，4房4套间隔，有956方呎花园、469方呎天台及497方呎停车位等，则以2200万成交，新买家登记英文名字为普通话拼音，料为内地客，该单位呎价约9735元；而原业主于2023年以3720万一手购入，持货短短2年转手，帐面蒸发约1520万，期内单位贬值约41%。

西半山罗便臣道80号2座中层C室，面积840方呎，新近以2165万连车位成交，呎价约25774元；原业主早在2010年以1740万一手购入，持货15年后沽货，帐面获利约425万或约24%。

宝翠园25年劲赚1335万

西半山宝翠园2期6座中高层A室，面积905方呎的3房套单位，以2042万成交，呎价约22561元；原业主于2000年以706.5万一手购入，持货25年售出，帐面劲赚1335.5万或约1.9倍。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

