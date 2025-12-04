Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

天玺·天2期连沽7伙 呎价高见3.68万 料创区内2房新高

更新时间：10:24 2025-12-04
发布时间：10:24 2025-12-04

市场有待全新盘推售，但一手交投持续，新地旗下启德天玺．天昨日以招标方式连沽7伙，单日套现接近1亿，售出全属2房标准户型，个别单位呎价高见3.68万。

天玺．天2期昨售7伙全位于1座Elite Zone，造价最高为25楼A2室，面积450方呎，以1658.4万成交，呎价高见36853元，料为启德区呎价最高的2房单位。另11楼A2室，面积450方呎，则以1525.5万售出，呎价达3.39万。

呎价料创区内2房新高

余下5伙分别位于8楼及18楼的B10室、面积482方呎，分别以1220.168万及1282.29万售出，呎价25315及26604元，以及位于27、15及23楼的B3室，面积449方呎，成交价介乎1240.47万至1390.8万，呎价27627至30976元，7伙合共为发展商套现超过9600万。

翻查启德区纪录，恒基THE HENLEY II 1座40楼E室特色户，面积575方呎，2房套间隔，附311方呎天台，于2022年10月以2108万售出，呎价高见36661元；同系THE HENLEY I 2座36楼C室，面积550方呎，同为2房，于2021年5月以1965.32万售出，呎价35733元。故天玺．天2期昨日售出的2房户成交呎价高见36853元，料为启德区2房呎价新高纪录。

天玺．天2期共提供584伙，项目自今年10月推售以来，迄今累售近170伙，套现逾32亿。

新地同系北角海璇昨日上载新一份销售安排，限量推出2伙标售，为5座3楼A室及15楼B室，面积分别为1602及1488方呎，均属4房户型，招标期由周日（7日）至今年年底。

