大学阁售出最后一伙高层海景大宅 3房每呎5万沽 成交价7950万

一手市场交投持续畅旺，市场货尾盘成交亦见不俗，华懋旗下西半山大学阁昨日以招标形式售出2座最后一伙高层海景大宅，单位为12楼A室，面积1584方呎，3房1套间隔，成交价7950万，呎价50189元。

华懋集团销售总监封海伦表示，项目属区内罕有全新海景豪宅项目，一直深受具实力的用家及投资客青睐。项目今年至今暂录8宗成交，套现逾6亿，全数为逾6000万大额成交，平均成交呎价约4.8万。有见2座单位已全数沽清，集团将继续采惜售策略，同时保留部分单位作长线收租用。

大学阁至今合共售出52伙，总成交金额约40.5亿。

新世界发展的北角新盘皇都自12月起成交不断，昨日再连沽2伙，其中28楼A7室，面积359方呎，1房间隔，成交价744.1万，呎价20727元。另外27楼A7室，面积及间隔与上述单位同样，以729.5万成交，呎价20320元。而集团与远东合作发展的启德栢蔚森II昨日亦添成交，售出2座11楼H室，面积385方呎，2房间隔，成交价755万，呎价19610元。

DOUBLE COAST连售2伙

会德丰地产、恒基、中国海外及新世界合作发展的启德临海现楼DOUBLE COAST I昨日亦连录2宗成交，其中3座33楼L室，面积320方呎，1房间隔，以601.8万成交，呎价18806元。另外3座27楼G室，面积265方呎，开放式间隔，成交价468.5万，呎价17679元。

海盈山成交呎价3万

嘉里、信和、太古地产及港铁合作发展的黄竹坑站港岛南岸4A期海盈山最新售出2B座8楼A室，面积914方呎，3房1套间隔，成交价2761.7万，呎价约30216元。

亿京旗下大埔白石角海日湾II昨日沽售13座3楼G室，面积1021方呎，3房1套间隔，以1473.2万连1个车位成交，呎价约14429元。

信和牵头伙拍嘉华、招商局置地及港铁合作发展的将军澳日出康城凯栢峰昨日亦连沽2伙特色户，包括位于1A座9楼B室特色户，面积680方呎，附设680方呎平台，以约1342.9万售出，呎价约1.97万；另位于2A座9楼B室，面积678方呎，附设251方呎平台，以约1275.3万售出，呎价约1.88万。