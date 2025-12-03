大学阁海景大宅7950万沽 呎价约5.01万
更新时间：16:11 2025-12-03 HKT
发布时间：16:11 2025-12-03 HKT
发布时间：16:11 2025-12-03 HKT
华懋旗下西半山大学阁刚以招标形式售出第2座12楼A室，面积1,584方呎，属3房1套间隔，成交价7,950万元，呎价约50,189元。
华懋集团销售总监封海伦表示，大学阁属区内罕有全新顶级海景豪宅项目，一直深受具实力的用家及投资客青睐。
项目今年共录8宗成交，累计逾6亿元成交金额，全数为逾6千万大额成交，平均成交呎价约48,000元。有见第2座单位已全数沽清，集团将继续采取惜售策略，同时保留部分单位作长线收租之用。大学阁至今合共售出52伙，总成交金额约40.5亿元。
