Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

启德海湾2房每呎1.82万沽本月首宗 上月售145伙涉额逾10亿

新盘速递
更新时间：10:23 2025-12-03 HKT
发布时间：10:23 2025-12-03 HKT

踏入11月，多个新盘开斋录得成交，包括由嘉华牵头，伙拍会德丰地产及中国海外合作发展的启德海湾，昨日售出位于2B座8楼G室，面积432方呎，属2房间隔，单位以790万售出，呎价18287元，为项目本月首宗成交。项目上月取得不俗销情，共售出145伙，涉额逾10亿。

101 KINGS ROAD呎价2.6万

宏安旗下已届现楼的101 KINGS ROAD昨录得本月首宗成交，单位为11楼A室，为面积549方呎的3房梗厨单位，成交价1446.3万，呎价约26344元。

皓日成交价1002万

恒隆旗下九龙湾皓日昨日亦录得本月首宗成交，售出12楼F室，单位面积593方呎，属3房间隔，成交价为1002.6775万，呎价约16909元。

此外，何文田豪宅项目傲玟上月录12宗成交，涉资约3.26亿，售出单位面积介乎848至2251方呎，属2房户至特色户型，成交价约1567.1万至约5852.6万，呎价约17300元至约30770元，平均成交呎价近21800元，当中不乏大手买家续购个案。

禹洲旗下西半山坚道项目Upper Central昨日亦售出10楼C室，面积239方呎，属开放式间隔，以565.9万成交，呎价23678元。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
连锁粉面店「时光倒流价」鱼蛋河$19！全线分店 星期一至日适用
连锁粉面店「时光倒流价」鱼蛋河$19！全线分店 星期一至日适用
饮食
15小时前
前TVB一线花旦寻亲自爆惊人身世 家族坐拥一条街物业 家产被瓜分隔空追讨？
前TVB一线花旦寻亲自爆惊人身世 家族坐拥一条街物业 家产被瓜分隔空追讨？
影视圈
19小时前
大埔宏福苑五级火｜「黑箱车唔系黑色！」大埔火灾仵工长文反击「潜水」指控 揭惊人工作量惹全网致敬｜Juicy叮
大埔宏福苑五级火｜「黑箱车唔系黑色！」大埔火灾仵工长文反击「潜水」指控 揭惊人工作量惹全网致敬｜Juicy叮
时事热话
20小时前
大埔宏福苑五级火︱宏昌阁婆婆与外佣同遇难 女儿哀诉骤失至亲经历吁生者振作
突发
7小时前
大埔宏福苑五级火‧持续更新｜累计156死 宏志阁居民今晨9时起陆续回家执拾
突发
2小时前
大埔宏福苑五级火丨前香港先生忆救火称「兴奋」 被轰消费灾难 网民：影衰香港消防员
大埔宏福苑五级火丨前香港先生忆救火称「兴奋」 被轰消费灾难 网民：影衰香港消防员
影视圈
14小时前
嫲嫲过身请假被拒HR冷血对话曝光 港女心碎控诉：原来可以咁冇人性！｜Juicy叮
嫲嫲过身请假被拒HR冷血对话曝光 港女心碎控诉：原来可以咁冇人性！｜Juicy叮
时事热话
23小时前
70年代殿堂级演员激罕合体 「TVB不老传说」真身令人目瞪口张 曾因奉子成婚拖垮事业
70年代殿堂级演员激罕合体 「TVB不老传说」真身令人目瞪口张 曾因奉子成婚拖垮事业
影视圈
18小时前
大埔宏福苑五级火｜最「犯规」善举！九巴暖心车长破例停车方便悼念者 一句「人心肉做」感动乘客默契守护｜Juicy叮
大埔宏福苑五级火｜最「犯规」善举！九巴暖心车长破例停车方便悼念者 一句「人心肉做」感动乘客默契守护｜Juicy叮
时事热话
18小时前
稻香旗下中菜馆下午茶点心7折！烧卖虾饺/肠粉/排骨饭 70+款选择 只限1分店
稻香旗下中菜馆下午茶点心7折！烧卖虾饺/肠粉/排骨饭 70+款选择 只限1分店
饮食
16小时前