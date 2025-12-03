启德海湾2房每呎1.82万沽本月首宗 上月售145伙涉额逾10亿

踏入11月，多个新盘开斋录得成交，包括由嘉华牵头，伙拍会德丰地产及中国海外合作发展的启德海湾，昨日售出位于2B座8楼G室，面积432方呎，属2房间隔，单位以790万售出，呎价18287元，为项目本月首宗成交。项目上月取得不俗销情，共售出145伙，涉额逾10亿。

101 KINGS ROAD呎价2.6万

宏安旗下已届现楼的101 KINGS ROAD昨录得本月首宗成交，单位为11楼A室，为面积549方呎的3房梗厨单位，成交价1446.3万，呎价约26344元。

皓日成交价1002万

恒隆旗下九龙湾皓日昨日亦录得本月首宗成交，售出12楼F室，单位面积593方呎，属3房间隔，成交价为1002.6775万，呎价约16909元。

此外，何文田豪宅项目傲玟上月录12宗成交，涉资约3.26亿，售出单位面积介乎848至2251方呎，属2房户至特色户型，成交价约1567.1万至约5852.6万，呎价约17300元至约30770元，平均成交呎价近21800元，当中不乏大手买家续购个案。

禹洲旗下西半山坚道项目Upper Central昨日亦售出10楼C室，面积239方呎，属开放式间隔，以565.9万成交，呎价23678元。