何文田瑜一．天海销情持续 大手客4940万连购2伙三房大宅

华懋及港铁合作发展的何文田站上盖项目瑜一‧天海现楼销情持续，项目刚以招标方式连沽3伙成交，套现7289.9万。

最新招标成交的3个3房大宅全数位于第2B座，获大手客扫入的2伙包括1楼D室平台特色单位，面积894方呎，连832呎特大平台，成交价为2,717.4万，呎价高达31,000元；以及3楼D室，面积937方呎，成交价2,169.16万元，呎价23,150元。另一成交单位为8楼A室，957方呎，以2,349.435万元售出，呎价24,550元

据了解，该大手买家参观瑜一‧天海后，即填写标书投标，并连购2伙3房大宅，预计将作自住用途。「瑜一」系列累计售出683伙，总销售金额逾113亿元。