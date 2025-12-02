Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

飞扬一期限量加推 新增6伙3房户招标

新盘速递
更新时间：11:44 2025-12-02 HKT
发布时间：11:44 2025-12-02 HKT

长实与新地合作发展的屯门飞扬一期，昨日集团为Flexi-Buy自定成交期计划新增6伙3房单位于本周五（5日）以招标方式发售。

飞扬一期早前首度推出的Flexi-Buy付款计划后接连录得成交，不少客人反映计划既可自订成交期，更可连同车位一同购入，有见该计划可供招标单位现仅余3伙，发展商昨日特别增加6伙3房户应市，买家可继续自由选择不少于30天及最长180天内成交，同时可选择连最多3个住客车位（包括电单车车位）入标。

是次招标的6伙3房户第1座及第2座，包括第1座7楼、8楼、9楼、10楼及12楼A室，面积均为712方呎；以及第2座7楼E室，面积722方呎，全属3房连套连储物室间隔，单位拥优质泳池及开扬内园景观。整个项目至今已累售逾9成，套现近38亿。

名日．九肚山增180天付款方法

同系沙田名日．九肚山昨日亦更新销售安排，增推180天付款方法，提供3%折扣，连同其他优惠合共可减楼价13.5%；较原来只提供360天付款方法，最高提供11%折扣，增加2.5个百分点。

