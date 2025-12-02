鸭脷洲凯玥获大手客连扫2伙 涉资逾1.53亿

新盘大额成交不绝，龙光与合景泰富合作发展的鸭脷洲凯玥，昨日获大手客连扫2伙，涉逾1.53亿，单位位于2座5楼A及B室，面积2,236及2,604方呎，均属4房大宅，各连1个车位以7,096.2万及8,250.806万售出，呎价31,736及31,685元。

LP10四房逾3000万成交

南丰与港铁合作发展的将军澳日出康城LP10昨日亦售2伙，为2A座A室面积1,523方呎4房户，其中29楼单位连车位以3,050万成交，呎价20,026元；31楼单位连车位成交价3,070万，呎价20,158元。

同区会德丰地产旗下GRAND SEASONS亦连沽3伙，同系蓝田半山KOKO ROSSO亦售出7座22楼D室，面积465方呎，以923万售出，呎价19,849元；另集团与恒基、中国海外及新世界合作发展的DOUBLE COAST I，昨日则售出位于3座29楼G室，面积265方呎，属开放式单位，以477.4万成交，呎价18,015元。

黄竹坑滶晨呎价近3万

新世界牵头发展的黄竹坑滶晨同日连沽2伙，单日套现逾3800万，包括2座19楼P2室，面积759方呎，以2,273.2万成交，呎价29,950元；同系北角皇都亦售出32楼B7室，面积362方呎，以777.6万成交，呎价21,481元。

新地旗下屯门NOVO LAND亦连环沽货，其中2A期1A座15楼D室，面积409方呎，以589万成交，呎价14,401元；另位于3A期18楼A3室，面积663方呎，以749.3万售出，呎价11,302元。同系元朗锦田PARK YOHO Napoli亦售出21B座15楼A室，面积572方呎，以743.6万售出，呎价1.3万。