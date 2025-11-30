Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

新盘单日沽逾33伙 维港汇1房呎价逾2.6万 KOKO HILLS再录新成交

新盘速递
更新时间：09:13 2025-11-30 HKT
发布时间：09:13 2025-11-30 HKT

新盘市场气氛持续畅旺，货尾盘昨单日录逾33宗成交。由信和、会德丰地产、嘉华及爪哇合作发展的西九龙维港汇I昨连沽2伙，分别为3B座20楼B室，面积308方呎，1房间隔，成交价816.73万，呎价26,517元。另一伙为3B座23楼B室，面积及间隔同样单位，则以831.55万成交，呎价26,998元。

会德丰地产蓝田KOKO HILLS系列新录成交，为KOKO HILLS 5座21楼A室，面积770方呎，属3房套连工作室套间隔，成交价1,500万，呎价约19,481元。整个KOKO HILLS系列至今合共售出988伙，套现逾98.8亿。

启德海湾1房近565万沽

嘉华、会德丰地产及中国海外合作发展的启德海湾最新沽出2C座25楼M室，面积307方呎，1房间隔，成交价564.9万，呎价约18,401元。

新世界旗下项目亦录成交，其中与远东发展合作的启德栢蔚森II昨日亦录有成交，以招标形式售出2座16楼Q室，面积437方呎，2房连书房间隔，成交价905.8万，呎价约20,728元。另外，旗下北角栢蔚山亦售出2座27楼F室，4房1套间隔，面积1,033方呎，以2,765.4万成交，呎价约26,771元。

九龙湾皓日连沽6伙

恒隆地产旗下的九龙湾皓日昨连沽6伙，单日套现逾6,054.6万。其中成交价最高的单位为21楼A室，面积770方呎，3房1套连工作室套间隔，成交价1,372.732万，呎价约17,828元。而呎价最高单位则为17楼C室，面积511方呎，2房间隔，以逾950.42万成交，呎价18,599元。

嘉里元朗朗天峰昨日成功沽售1A座26楼D室，面积285方呎，1房间隔，以437.69万成交，呎价约15,358元。

相关文章：黄金海湾．珀岸录连环成交

