黄金海湾．珀岸录连环成交

更新时间：08:55 2025-11-30 HKT
发布时间：08:55 2025-11-30 HKT

旭日国际发展的屯门青山湾段大型临海新盘黄金海湾．珀岸，自推出以来受市场追捧，连日来成交更是不绝于耳，昨单日再连沽2伙，套现约1,094.3万。

上述2伙成交分别为1B座15楼A室，面积450方呎，属2房间隔，以551.2万成交，呎价约12,249元。而1B座17楼C室，面积435方呎，同属2房单位，则以543.1万成交，呎价约12,485元。

开售至今累售1048伙

项目自本月以来累售约63伙，套现逾4.277亿；而整个黄金海湾系列，由开售至今，合共售出1,048伙，合共套现逾42.3亿。

黄金海湾珀岸为黄金海湾发展项目的第2期，合共提供631伙；项目坐拥得天独厚地理优势，步行约2分多钟直达黄金泳滩，近9成单位饱览青山湾海景。

地理位置方面，该盘位处港深两地核心区域，无缝穿梭粤港澳大湾区经济据点，涉及超过15条巴士及小巴7条线往来港九新界，坐拥南北通行优势。而且楼盘邻近多个大型商场，覆盖庞大购物商圈，生活娱乐配套尽在咫尺，更转瞬即达各大消费热点。
 

