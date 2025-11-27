Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

天泷获大手客逾亿连扫2伙 3日内连售5伙 套现逾2.2亿

新盘速递
更新时间：13:41 2025-11-27 HKT
发布时间：13:41 2025-11-27 HKT

近期大手客连环扫货，恒基物业代理董事及营业（二）部总经理韩家辉表示，启德海湾半岛天泷连续3日录得成交，昨日获大手买家以逾亿购入2伙大宅，单位为1座19楼A室及B室，面积1428及1258方呎，成交价为5832万及4719万，呎价40840元及37512元。项目3日内连售5伙，套现逾2.2亿。

启德海湾单日沽8伙

同区由嘉华、会德丰地产及中国海外合作发展的启德海湾近期交投趋增，昨天单日连沽8伙，包括4伙1房及4伙2房单位，合共套现逾5600万。成交单位包括2C座11楼B室，面积482方呎，以990万成交，呎价20539元。

大额成交不绝，龙光与合景泰富合作发展的鸭脷洲现楼豪宅凯玥，昨日售出2座8楼A室，面积2236方呎，为4房连3套房间隔，昨日以7163.28万售出，呎价32036元。

华懋西贡豪宅现楼项目WHITESAND COVE亦添成交，昨日以招标售出2座3楼B室，面积894方呎，属3房户型，买家参观现楼后，钟情壮丽海景外，以1660万连车位购入，呎价18568元。

新地沙田珑珀山亦连售2伙单日套现逾3470万，包括Queen Tower第2座6楼B室，面积1042方呎，以1763.8万售出，呎价16927元；另一伙位于同座19楼D室，面积967方呎，成交价1709.85万，呎价17682元。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

