油塘柏景峰周五次轮销售150伙 最平折实427万 明日截登记

信和、资本策略及港铁合作发展的油塘柏景峰将于周五发售150伙，有98伙为600万元以下，折实售价由427.46万元起，该盘将于明日截票。

信和执行董事田兆源表示，项目首轮销售沽出149伙，合共套现8.35亿元，其中有9组大手客购货，涉及24伙。有见楼价料已见底，加上项目租金回报率预计不俗，相信次轮销售仍可吸引不少投资客。

信和执行董事田兆源。

田兆源补充，集团本月成绩不俗，至今暂沽245伙，套现约16.3亿元，除柏景峰外，元朗锦上路站柏珑系列单月暂沽51伙，套现4.2亿元；将军澳日出康城凯柏峰系列单月暂沽29伙，套现2.2亿元，何文田加多利山豪宅ST. GEORGE'S MANSIONS暂沽3伙，西九龙维港汇暂沽13伙。

信和、资本策略及港铁合作发展的油塘柏景峰将于周五发售150伙，有98伙为600万元以下。

田兆源续指，柏景峰料为集团今年压轴项目，明年集团将部署推售至少两个新盘，分别为将军澳日出康城13期，料涉2,550伙，以及土瓜湾荣光街/崇安街项目。

次轮销售150伙，包括29伙1房、119伙2房户、2伙3房连套房加储物室间隔，面积介乎293至578方呎，折实售价介乎427.46万至 950.72万元，折实呎价14,108至16,448元。

相关文章：

油塘柏景峰首轮全数沽清 投资客4000万扫6伙