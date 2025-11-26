Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

天玺·天2期招标沽5伙最高呎价3.75万

更新时间：10:32 2025-11-26 HKT
发布时间：10:32 2025-11-26 HKT

新地启德天玺．天2期昨日录得5宗标售成交，售出单位均为4房大宅，单日套现逾2.1亿；其中包括1座Sky Tower的40楼C室，属4房2套连私人电梯大堂间隔，面积1511方呎，连1个车位以5670.8万售出，呎价为37530元。

启德天玺．天单日连售5伙4房，套现逾2.1亿。左为新地雷霆，右为胡致远。
另外售出2座Summit Tower 39楼D室，属4房2套连私人电梯大堂间隔，面积1365方呎，就连1个车位以4908万售，呎价35956元；同座33楼C室，为4房1套及工作间连私人电梯大堂间隔，面积1227方呎，连1个车位成交金额为4448.02万，呎价36251元；而2座Elite Zone 11楼A1室，属4房1套间隔，面积908方呎，以3366万连1个车位成交，呎价37070元；同座5楼A1室，4房1套间隔，面积874方呎，就以2659.3万成交，呎价30427元。

SIERRA SEA 1期快交楼

此外，新地旗下西沙SIERRA SEA第1期快将交楼，新地代理执行董事陈汉麟表示，过往周末邀请先前购入项目单位的约1500组买家优先参观现楼会所，共录约3000参观人次，买家反应都见满意及理想，至于新期数销售部署就容后再作公布。

陈汉麟称，于SIERRA SEA 1期项目基座设面积4.6万方呎的交通交汇处，另提供候车室，均将于12月1日正式投入服务，部分往返西沙的巴士路线都会增设西沙交通交汇处站，并将有新巴士线于12月陆续开始投入服务。

陈汉麟另预告，旗下元朗站The YOHO Hub于12月会展开新一轮销售，项目1期5座至今仍未提供1房至4房多元化间隔单位，其中料于下月率先以招标形式推售2房至4房单位。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

