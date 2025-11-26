Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

Blue Coast II录投资客3566万购2伙 呎价24586元及25081元

新盘速递
更新时间：10:22 2025-11-26 HKT
发布时间：10:22 2025-11-26 HKT

长实与港铁合作发展的黄竹坑站港岛南岸Blue Coast II，昨日获外区投资客斥资逾3566万，购入2伙3房单位。据了解，2个单位同属第3座H室，分别位于32楼及35楼，面积均为718方呎，同属3房1套连储物房间隔，成交价1765.3万及1800.8万，呎价24586元及25081元。

MONACO MARINE 1174万沽

长实营业部副首席经理杨桂玲表示， Blue Coast系列自推售以来，已累售1077伙或近90%单位，套现突破180亿。目前Blue Coast II的3房单位，仅余下最后7伙待售，集团正积极考虑短期内调高售价，加幅3%至5%。

此外，会德丰地产旗下启德MONACO MARINE，昨日售出1B座36楼E室，面积449方呎，2房开放式厨房间隔，成交价1174.2万，呎价26151元。

整个MONACO系列开售至今累沽1633伙，套现逾209.5亿。

同系蓝田KOKO ROSSO，昨日亦录得一宗新成交，单位为7座20楼A室，面积446方呎，属2房开放式厨房间隔，成交价872万，呎价约19552元。

幸荟连环标售10伙

益兆与俊和合作发展的长沙湾新盘幸荟，昨日以招标方式售出10伙，成交价介乎311.9万至408.2万，单日套现3684.7万。

最新售出的单位，呎价最高为19楼C室开放式单位，面积177方呎，呎价达19243元。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

