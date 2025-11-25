西沙SIERRA SEA 1期快将交楼 基座设4.6万呎交通交汇处

新地西沙SIERRA SEA 项目1期快将交楼，新地代理执行董事陈汉麟表示，过往周末购入单位的约1,500组买家优先参观现楼会所，共录约3,000参观人次，反应理想。

陈汉麟指出，旗下元朗The YOHO Hub于12月会展开新一轮销售，项目1期5座提供1房至4房户，其中料于下月招标推售2房至4房。

陈汉麟称，于项目基座设面积4.6万方呎交通交汇处，另提供候车室，均将于12月1日正式投入服务，部分往返西沙的巴士路线都会增设西沙交通交汇处的车站，并将有新巴士线于12月陆续开始投入服务。

九龙巴士（一九三三）车务总监杨晋玮指，在12月内，将于繁忙时间提供指定班次前往港岛区，以便居民往返港岛上班。

城巴营运主管（九龙及新界）龚树人说，将假设3条特快路线，从西沙前往九龙及新界核心商业区，于每日繁忙时段提供服务。另会增加多条现有路线的班次，包括延长服务时间。

