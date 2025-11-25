柏景峰震撼低价推售报捷 乘势周内次轮推售 入场价约427万

由信和牵头，伙拍资本策略及港铁合作发展的油塘柏景峰以震撼低价推售，首轮销售即报捷，发展商打铁趁热，落实本周五（28日）进行次轮销售，推出价单上的150伙发售，折实平均呎价约1.52万，入场价约427万。有代理表示，现时入票仍以向隅客主导，亦不乏全新票源。

栢景峰推出150伙于本周五进行次轮销售。左为信和田兆源、旁为资本策略何乐辉。

发展商表示，上周五首轮开售150伙几近沽清，单日套现逾8.35亿，不少大手客相继入市购入单位作投资用途。项目反应热烈，昨日上载最新销售安排，将于本周五进行次轮销售150伙。

周五发售150伙

信和置业执行董事田兆源表示，150伙全数为标准单位，包括29伙1房单位、119伙2房户、2伙3房连套房加储物室间隔；以定价计，该批单位市值逾10.2亿。

以最高折扣15%计算，次轮销售150伙折实平均呎价15216元，售价最平单位为 座8楼C7室，面积293方呎，属1房户型，折实入场价427.46万，呎价14589元；售价最高为1座21楼A1室，面积578方呎，为3房1套间隔，折实售价950.72万，呎价16448元，呎价亦是整批中最高。

至于呎价最低单位为1座6楼A8室，面积375方呎，属2房间隔，折实售价529.04万，呎价14108元。

是批150伙中，折实楼价在500万以下单位只有29伙，占推售单位约20%，相信成为抢购目标；折实售价在500万至600万最多，共有69伙，占比约46%；折实售价介乎600至700万单位则有48伙，占比约32%，折实售价在700万以上则只有4伙。

周五次轮拣楼程序大致沿用首轮销售，同样分两组拣楼，先进行的A组大手组别，须最少购2伙，当中没有指定单位，买家可在该150伙中任选单位认购，每组买家上限可购4伙；随后进行的B组，每组买家可购1至4伙。

向隅客主导不乏新票源

上周五首轮销售时，共取得逾4500票，相信扣除已拣楼的入票，料仍有大批向隅客未能购得单位，项目将于本周四（27日）截票。

美联高级分区营业经理曾伟尧表示，项目上周开售后，未能购得单位的入票已于过去周末「复活」，连日来不乏全新票源，仍以向隅客较多，整体以用家主导，但不乏投资客，估计投资客占现时入票的20%左右。

位于高雅里8号的柏景峰由3座住宅大楼组成，共提供748伙，面积介乎260至578方呎，涵盖开放式至3房户型，主打1房及2房户，合计占逾86%，迄今发出3张价单共336伙，当中开放式单位尚未登场，项目预计2027年6月底落成入伙，楼花期约19个月。