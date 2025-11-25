天泷单日连沽2伙套现7000万 呎价最高逾3.6万
更新时间：10:37 2025-11-25 HKT
整体楼市气氛向好，新盘持续有承接。恒基物业代理董事及营业（二）部总经理韩家辉表示，部门旗下项目昨以招标形式售出6伙，套现约9600万，其中启德天泷连沽2伙，套现约7000万，呎价最高逾3.6万。
他又表示，最新售出单位包括2座27楼B室及7座5楼A室，面积均为1002方呎、同属3房户型，成交价分别3610万及3416万，呎价36028元及34092元。
另外，旗下旺角利奥坊．曦岸最新以招标形式售出4伙特色户，涉及1座5楼F室、1座5楼M室、2座5楼B室及2座28楼E室，面积175方呎至375方呎，各连面积66方呎至160方呎不等平台，成交价415万至875万，呎价23109元至24922元。
瑜一．天海呎价3.3万
华懋与港铁合作发展的何文田站瑜一．天海，昨标售1A座18楼B室，属2房连储物室间隔，面积591方呎，成交价1955.78万，呎价33093元，据悉买家为中港商人。
恒隆旗下九龙湾皓日昨以招标方式售出一伙，为30楼A室，面积770方呎，3房1套间隔，成交价约1447万，呎价约18792元。据悉买家为同区家庭换楼客，于过去周日购入同层相邻B室后，再增购上述单位作自住用途。
