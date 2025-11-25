黄金海湾．珀岸连日录成交 2房每呎逾1.53万沽

旭日国际旗下屯门青山湾段大型临海项目黄金海湾．珀岸，自开放现楼示范单位供参观以来备受市场追捧，连日录得成交，昨日再沽出1伙2房户，呎价逾1.53万。

项目最新售出单位为1A座17楼B室，面积417方呎，属2房开放式厨房间隔，成交价638.5万，呎价约15312元。

黄金海湾分两期发展，合共提供1323伙，自开放现楼后销情持续，本月至今暂售出58伙，套现超过3.8亿，两期合计累售单位已增至逾1040伙，套现超过41亿，销情相当理想。

其中，黄金海湾．珀岸由1A座、1B座及第2座组成，合共提供631伙，当中9成单位享有海景，步行2分多钟直达黄金泳滩。整个黄金海湾项目坐拥优越的地理位置优势，位处港深两地核心区域。

黄金海湾项目坐拥优越的地理位置优势，位处港深两地核心区域，无缝穿梭粤港澳大湾区经济据点，涉及超过15条巴士及小巴7线往来港九新界，坐拥南北通行优势。

而且楼盘邻多个大型商场，覆盖庞大购物商圈，生活娱乐配套尽在咫尺，更转瞬即达各大消费热点，尽揽一众旗舰级商场，衣食住行以至娱乐消闲配套一应俱全，让住户尽享无限便利购物体验，贴心照顾住户各方面生活需要，势将吸引追求品味生活用家客及深港两地投资客。

