DOUBLE COAST III部署周内开价 最快下月初开售 示范单位曝光

启德再有新盘部署出击，由会德丰地产、恒基、中国海外及新世界合作发展的DOUBLE COAST III，部署本周内公布首张价单，涉及约105伙，定价较项目1期，料有约1%至2%调升空间，最快下月初开售。

会德丰地产黄光耀（中）表示，启德DOUBLE COAST III最快周内开价。

首批涉105伙

会德丰地产副主席兼常务董事黄光耀表示，DOUBLE COAST III上周上载楼书后，查询情况理想，因此部署周内开价，首批推出不少于2成单位，即约105伙，因新一期提供项目独有的3房1套单位，定价对比项目1期，料有约1%至2%调升空间，最快下月初开售。项目1期暂售约239伙，套现近18亿，平均成交呎价约1.9万。

项目昨日率先开放新期数现楼示范单位予传媒参观，今日起对准买家开放，黄光耀指，是次期数提供3房1套连储物房及梗厨设计户型，是整个系列项目中独有，仅设有32伙，单位可享九龙湾畔游艇海景，有机会于首张价单中推出，料受市场追捧。

会德丰地产助理董事兼总经理（商务）余丽珠表示，是次新推出的3房1套户型，面积696方呎，为最大标准户，可谓项目楼王单位。

DOUBLE COAST III 示范单位曝光

由会德丰地产牵头，伙拍恒基、中国海外及新世界合作发展的启德DOUBLE COAST III开放现楼示范单位，其中1A座28楼B室，为连家具示范单位，为3房连储物室梗厨户型，装修设计展现悉尼悠然写意都市魅力生活风格。

1A座28楼B室示位：

单位面积696方呎，为整个项目独有户型，兼为该期数面积最大的标准户，可谓以为项目中的楼王单位。设计以米白色为用色主调，大厅长约5.4米，阔约2.7米，可享受九龙湾畔游艇海景。

另开放1B座28楼G室，为开放式单位，面积249方呎，可享空中花园景色，以简约而清新的美学风格配搭云石地板艺术感的装饰，营造优雅清新风格，大厅长约4.4米，阔约2.1米。

1B座28楼G室示位：