瑧尔暂收逾1000票 超额认购逾14倍 周五尽推63伙发售

新世界发展的柯士甸新盘瑧尔积极进行收票，发展商昨日发出销售安排，尽推全盘合共63伙于本周五（28日）发售，折实平均呎价21763元。为配合销售，中原于项目邻近地下舖设立旗舰店。发展商表示，项目截至今日（25日）下午2时暂收逾1,000票，超额认购逾14倍。

新世界营业及市务部总监何家欣表示，项目现时入票客源中，主要以内地客及港漂人士为主，占入票客源中逾6成。项目亦深受大手客追捧，有逾30%入票人士有意购入项目全层，另外更有逾一组入票人士透露有意购入项目三层共9伙。

何家欣亦提到，项目料为集团今年压轴项目，明年上半年预计将有3个新盘推出，包括佐敦官涌街项目，料涉约60伙，以楼花形式推售；九龙塘又一村玫瑰街项目，料提供约100伙，以楼花形式推售；大围站柏傲庄第三期，料涉约500伙，有机会以现楼形式推售。虽然现时楼市气氛回暖，买家入市亦见畅旺，不过以上三盘预计将以市价推售，且首批单位会以优惠价钱助买家入市。

为配合销售，中原于瑧尔邻近地下舖设立旗舰店。

中原亚太区副主席兼住宅部总裁陈永杰指，项目地理位置优越，邻近高铁站，加上西九文商圈发展潜力不俗，因此吸引不同客源入市，相信周五销售可「一Q清袋」。

中原九龙董事刘瑛琳称，九龙市区物业租金持续高企，特别九龙站及高铁西九龙站一带的物业，拥高铁概念，租金一直被看高一线，预计项目入伙后呎租可达80元至85元，租金回报率可达4.5至5厘。

新世界发展的柯士甸新盘瑧尔将于周五尽推全盘63伙。

尽推63伙周五发售

根据项目销售安排，周五推售的63伙涵盖1房及2房间隔，包括57伙为标准户及6伙特色户，面积212方呎至380方呎，计算最高20%折扣优惠后，折实售价491.7万至1016.8万，折实呎价19284元至26758元，折实平均呎价21763元。是次发售单位中，60伙折实售价低于900万，1房除连天台特色户外，全数低于600万。

是次销售分4组进行，率先拣楼为集团员工组别，可购1至3伙；随后进行S组，每组买家最少购买全层3伙，最多可购3层共9伙；之后拣楼的A组买家可购最少2伙，上限为4伙；最后拣楼的B组买家可购1至2伙，并已预留12伙供该组选购。

另外，集团伙拍帝国、资本策略、丽新及港铁合作发展的黄竹坑站上盖港岛南岸滶晨系列于昨日连沽2伙，单日套现逾3700万，其中1A座5楼P2室，面积870方呎，3房1套连工作间套间隔，成交价2436万，呎价28000元。滶晨系列开售至今累计售出688伙，合共套现逾118亿。

而集团伙拍远东发展启德柏蔚森系列昨日标售Victoria Forest第3座19楼A室，面积451方呎，2房1套间隔，以971.7万成交，呎价21545元，成交价创2房同类新高。柏蔚森系列自现楼以来已售出126伙，套现逾9.5亿，项目开售至今则累售783伙，合共套现逾55亿。