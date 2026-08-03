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大埔下坑复式银主盘850万拍卖 低银行估价两成 呎价6584元

笋盘推介
更新时间：11:55 2026-08-03 HKT
发布时间：10:38 2026-08-03 HKT

大埔依山傍水，自然景观丰富，给予住户在繁忙都市生活中享受一点休闲与恬静，同时配套齐全，生活方便。区内下坑一个银主盘，开拍价850万，较银行估价低约20%，平均每呎6584元。

面积1291方呎

环亚拍卖行发言人表示，大埔下坑310号地下连1楼复式户，面积1291方呎，附连603方呎花园及103方呎露台，原业主因断供遭收楼，物业沦为银主盘，开拍价850万，较银行最新估价1060万低210万或约20%，呎价6584元，将于本周二（4日）拍卖，同场共有约57项物业可供竞投。

花园可停泊3架车

该物业花园宽敞，设有围墙分隔，并有足够空间停泊3架车，方便出行及招呼宾客。该村屋亦邻近大埔工业邨，可方便上班工作，同时设有多条小巴及巴士路线，来往将军澳、乌溪沙、大埔墟站等地，方便出行。

小学校网84，是香港热门校网之一，区内至少8间小学出现超收情况，其中网内热门小学为香港教育学院赛马会小学、保良局田家炳千禧小学、港九街坊妇女会孙方中书院等。

中学校网为大埔区，该区不少中学着重培养学生的阅读兴趣，另外亦利用多元化教学培养学生学习兴趣，迦密栢雨中学、恩主教书院、圣公会莫寿增会督中学等，均为区内知名学校。

相关文章：九龙湾德福花园银主盘480万拍卖 低银行估价28%

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