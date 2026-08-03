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九龙湾德福花园银主盘480万拍卖 低银行估价28%

笋盘推介
更新时间：10:21 2026-08-03 HKT
发布时间：10:21 2026-08-03 HKT

九龙湾集合商业与休闲于一身，区内甲厦林立，同时有大型购物商场及新兴文青餐店，集合多种元素于一身。区内德福花园一个法院令物业，早前开价468万推拍，最新提价至480万再推拍，较估价低28%，平均呎价8711元。

较银行估价低28%

黄开基拍卖行发言人表示，九龙湾德福花园K座21楼2112室，面积约551方呎，2房间隔，现为法院令物业，开拍价480万元，较银行估价的670万低190万元或28%，呎价8711元，将于本周三（5日）拍卖，同场共有约27项物业可供竞投。该单位原业主因财政困难断供，被法院颁令收楼，早于今年初曾开价468万元推拍，不过年初至今楼价持续上行，银行估价亦见调高，故决定提价12万元再推拍。

九龙湾德福花园K座21楼2112室，开拍价480万，较银行估价低28%。
九龙湾德福花园K座21楼2112室，开拍价480万，较银行估价低28%。
单位面积约551方呎，2房间隔。
单位面积约551方呎，2房间隔。
九龙湾伟业街33号德福花园共设有21座，提供4991伙，面积由304至1095方呎。
九龙湾伟业街33号德福花园共设有21座，提供4991伙，面积由304至1095方呎。

小学46校网

九龙湾伟业街33号德福花园于1980年5月开始入伙，共设有21座，提供4991伙，面积由304至1095方呎。屋苑交通便利，楼下即为港铁九龙湾站，以德福广场接通，不但方便出行，同时解决衣食住行各项需求。

小学校网为46，区内不乏历史悠久的传统名校，不过在教学策略保持创新及多元。另外在课外活动上亦有多元全面的发展，涵盖艺术、音乐、体育等元素，从多方面激发及发展学生潜能。

圣若瑟英文小学、九龙湾圣若翰天主教小学、坪石天主教小学等均为区内备受追捧的学府。

相关文章：浅水湾花园「三按」银主盘 索价9300万推拍

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