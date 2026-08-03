浅水湾花园「三按」银主盘9300万推拍 附设大花园及天台 较其他放盘叫价低逾两成

浅水湾为港岛南区豪宅地段，拥有优美泳滩，加上部分屋苑依山而建，配合低密度住宅群，私隐度高，深受实力买家追捧，区内浅水湾花园一个银主盘推出拍卖，开价9300万，较其他放盘叫价低23%，平均呎价43703元。

忠诚拍卖行发言人表示，浅水湾花园9号洋房，面积约2128方呎，附连1745方呎花园及730方呎天台，单位属银主盘，开价9300万连同两个车位推拍，呎价43703元，将于本周三（5日）拍卖，同场共约17项物业可供竞投。

先后三次抵押物业

浅水湾花园过去10年内未录新成交，该屋苑最新放盘叫价1.2亿，是次推拍大宅较叫价低2700万或约23%。资料显示，上述推出拍卖的洋房，在沦为银主盘前，曾于2006年以2950万成交，惟买家近年先后三次将物业抵押予财务公司借取款项，最终因无力还款，物业沦为银主盘。附连大花园及天台

小学校网为18，虽缺乏传统名校，惟区内学校注重轻松学习环境，直资小学如圣保罗男女中学附属小学及圣保罗书院小学均为区内热门学校。

中学校网为南区，名校包括嘉诺撒圣心书院、圣公会吕明才中学等，另外有港大同学会书院和圣士提反书院两间知名直资中学。

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