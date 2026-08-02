浅水湾花园「三按」银主盘 索价9300万推拍

忠诚拍卖行发言人表示，浅水湾花园单号屋「三按」银主盘，面积约2,128方呎，附连1,745方呎花园及730方呎天台，单位属银主盘，开价9,300万元连同2个车位推拍，呎价43,703元，将于本周三（5日）拍卖，同场共约17项物业可供竞投。

德福花园2房开拍价480万

黄开基拍卖行发言人表示，九龙湾德福花园K座高层12室，面积约551方呎，2房间隔，现为法院令物业，开拍价480万元，较银行估价的670万低190万元或28%，呎价8,711元，将于本周三（5日）拍卖，同场共有约27项物业可供竞投。

大埔下坑复式户平估价20%

环亚拍卖行发言人表示，大埔下坑310号一个复式户，面积1,291方呎，附连603方呎花园及103方呎露台，原业主因断供遭收楼，物业沦为银主盘，开拍价850万元，较银行最新估价1,060万低210万元或约20%，呎价6,584元，将于本周二（4日）拍卖，同场共有约57项物业可供竞投。