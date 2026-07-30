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尖沙咀加连威老道旧楼标售 曾由邓成波家族持有 逾万呎地盘具重建潜力

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更新时间：11:55 2026-07-30 HKT
发布时间：11:55 2026-07-30 HKT

曾由邓成波家族持有、位处尖沙咀加连威老道占地逾1.2万呎旧楼，由接管人推出标售，物业具重建价值，并可以与周边旧楼合并，进一步扩大其规模。

涉约85%业权

仲量联行获接管人委任为独家代理，公开标售加连威老道61至75号85%业权，项目为区内数十年一遇的逾万方呎重建地盘，将以现状、部分连约及交吉出售，截标日期9月16日。

占地逾1.23万呎

项目现为8幢相连的5层高商住物业，地盘面积约12342方呎，出售部分包括6个地舖及28个住宅。物业邻近美丽华广场及K11购物艺术馆。若未来与毗邻唐楼合并发展，地盘面积可扩至逾3万方呎。

可申请规划许改建

该物业规划「商业（6）」用途，作商业发展毋须补地价。若按最高12倍地积比率计算，最大可建楼面达148104方呎，可打造混合用途酒店（约400间客房）或附设零售基座的学生宿舍（约800个床位）；亦可申请规划许改建住宅项目（9倍地积比率可建楼面约111078方呎），高层更享维港景。

仲量联行香港资本市场部主管陈国章表示。随着旅游业复苏及学生床位需求紧绌，项目具备中长线潜力，料将吸引发展商、酒店及学生宿舍营运商竞逐。该行资深董事潘静仪补充，尖沙咀万呎地盘罕有，相比区内过去小地盘高价成交，是次规模远超以往，重建后将成市场焦点。

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