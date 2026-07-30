九龙塘又一居银主盘1200万拍出 5客抢高逾两成

黄开基昨举行拍卖会，推出26项物业供竞投，并即场拍出3个银主盘，最瞩目为九龙塘又一居13座低层B室，面积约737方呎，单位现则2房套设计，银主开拍价980万，获5枱客抢高220万或22%，以1200万拍出，呎价16282元。

位于又一村瑰丽路21号的又一居于1992年开始入伙，共有32座提供1816伙，面积介乎439至1517方呎。屋苑合共设有3个会所，提供如健身室、壁球场、游泳池等设施予住户使用。另外，屋苑交通亦见方便，步行约10分钟内即可到达港铁九龙塘站，或到达又一城乘搭专线小巴及巴士，来往深水埗、尖沙咀、黄埔及长沙湾等各区。

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另外两间分别为天水围嘉湖山庄景湖居4座低层C室，面积约546方呎，采3房间隔，银主开拍价380万，获3枱客抢高30万或约8%，以410万拍出，呎价7509元。

而元朗柏峦2期2座低层A3室银主盘，面积348方呎的1房户，附连55方呎花园，开拍价280万，最终以310万拍出，呎价8908元。