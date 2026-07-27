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火炭丰盛工业中心放售 意向呎价2488元

笋盘推介
更新时间：11:37 2026-07-27 HKT
发布时间：11:37 2026-07-27 HKT

受惠于沙中线通车，火炭区工厦逐步转型为新型工业及创意产业集中地。美联工商高级客户经理谭紫莹表示，独家代理火炭坳背湾街34及36号丰盛工业中心B座中层相连单位租售，建筑面积约10445方呎，意向每呎约2488元，意向呎租约9.8元，现交吉可即时使用，涉及售价约2898.7万及月租10.24万。

大厦设大型停车场可入货柜车，门前不设禁区，并配备4部大货梯；步行约 10 分钟即达港铁火炭站，周民生配套完善。
大厦设大型停车场可入货柜车，门前不设禁区，并配备4部大货梯；步行约 10 分钟即达港铁火炭站，周民生配套完善。

内置独立洗手间

该单位属市场罕有过万呎相连单位，间隔四正，呈半仓半写字楼格局，配备罕有三相200A大电，极适合食物工场、冷链设备或自动化生产线。

此外，单位拥独立设施与24小时营运，而且内置独立洗手间、来去水及独立冷气系统，方便企业灵活运作。

步行10分钟达港铁火炭站

大厦设大型停车场可入货柜车，门前不设禁区，并配备4部大货梯；步行约 10 分钟即达港铁火炭站，周民生配套完善。

谭紫莹补充指，此类大电配套、物流完善且即租即用的工厦单位罕有，无论自用或长线投资收租均具价值。

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