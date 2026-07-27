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九龙塘伟锦园业主盘850万拍卖 低银行估价35%

笋盘推介
更新时间：11:11 2026-07-27 HKT
发布时间：11:11 2026-07-27 HKT

九龙塘为低密度传统豪宅区，环境清幽，街道带有英伦风情韵味，加上区内名校林立及交通方便，深受实力用家及本地传统家族追捧。

区内伟锦园一个业主盘，早前开拍价890万，现减价至850万再推拍，较银行估价低约35%，平均呎价约12391元。

较银行估价低35%

环亚拍卖行发言人表示，九龙塘伟锦园2座7楼E室，面积约686方呎，业主早在2019年4月楼市高峰期以1210万购入，早前不惜亏让开价890万蚀让推拍，现决定再减40万至850万连租约及一个车位推拍，较银行估价的1300万，低450万或约35%，呎价约12391元，将于下周二（8月4日）拍卖，同场共有约57项物业可供竞投。

位于九龙塘广播道39号的伟锦园于1971年11月开始入伙，提供70伙，面积由686至1434方呎。

屋苑的公共交通十分方便，步行约14分钟即可到达港铁九龙塘站，邻近设有多条巴士路线，方便前往港九各区。

属小学41校网

九龙城向来是家长想挤进去的「教育圣殿」，「神级」41小学校网，全是顶级名校，例如喇沙小学、玛利诺修院学校（小学部）及拔萃小学，在此居住，令小朋友在学业上「赢在起跑线」。

到中学阶段，更直接衔接区内中学，喇沙书院、玛利诺修院学校（中学部）、九龙真光中学、迦密中学等名校林立。

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