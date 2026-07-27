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天水围嘉湖山庄银主盘380万推拍 低银行估价17%

笋盘推介
更新时间：10:02 2026-07-27 HKT
发布时间：10:02 2026-07-27 HKT

天水围嘉湖山庄一个银主盘，开拍价380万，较银行估价低17%，平均呎价6960元。

546呎3房开则

黄开基拍卖行发言人表示，天水围嘉湖山庄景湖居4座9楼C室，面积约546方呎，3房间隔，单位属银主盘，开拍价380万，较银行估价的459万低79万或17%，呎价约6960元，将于本周三（29日）拍卖，同场共有约26项物业可供竞投。

15分钟步行至港铁天水围站

天水围嘉湖山庄于1991年开始分批入伙，合共设有6期58座，提供15857伙，单位面积介乎441至1462方呎。由屋苑步行至港铁天水围站，最快为15分钟路程。

由于屋苑规模庞大，邻近多个轻铁站，是次推拍单位所在座数则邻近乐湖站，可穿梭元朗及天水围区内各地。屋苑周遭亦设有多条巴士及小巴路线，可供前往港九新界各地。

小学校网72，区内提供逾20间小学，相比邻近71及73校网，提供充足学额，竞争相对较低。不乏出色地区名校，例如伊利沙伯中学旧生会小学等，均为热门小学。

中学校网为元朗区，新界乡议局元朗区中学、元朗信义中学及赵聿修纪念中学均为位列全港百大英文中学。

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