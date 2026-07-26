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九龙城银主盘开拍价350万劲蚀72% 曾为邓成波家族成员持有

笋盘推介
更新时间：13:18 2026-07-26 HKT
发布时间：13:18 2026-07-26 HKT

忠诚拍卖行发言人表示，九龙城衙前塱道1A号一个银主盘，面积667方呎，现连约（月租9,000元）推拍，开拍价350万元，呎价5,247元，将于本周三（29日）拍卖，同场共有约24项物业可供竞投。

上述单位曾为黄霭云（邓成波家族成员）持有，黄于2019年斥资1,230万元购入上址，其后沦为银主盘，若以开拍价350万计算，较当年成交价低880万元或约72%。

九龙塘伟锦园一减再减

环亚拍卖行发言人表示，九龙塘伟锦园2座中层E室，面积686方呎，业主在2019年4月楼市高峰期以1,210万元购入，早前不惜开价890万元蚀让推拍，现决定再减40万至850万元连租约及一个车位推拍，较银行估价的1,300万元，低450万元或约35%，呎价约12,391元，将于下周二（8月4日）拍卖，同场共有约57项物业可供竞投。

嘉湖山庄3房开拍价380万

黄开基拍卖行发言人表示，天水围嘉湖山庄景湖居4座低层C室，面积约546方呎，3房间隔，单位属银主盘，开拍价380万元，较银行估价的459万低79万元或17%，呎价约6,960元，将于本周三（29日）拍卖，同场共有约26项物业可供竞投。
 

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