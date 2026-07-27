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九龙城旧楼银主盘350万开拍 劲蚀72% 曾由邓成波家族持有 错过收购时机

笋盘推介
更新时间：10:47 2026-07-27 HKT
发布时间：10:40 2026-07-27 HKT

九龙城陆续迎来重建，吸引投资者买旧楼「博收购」，惟亦有人错过收购时机，结果滑铁卢收场。「舖王」邓成波家族旗下一个旧楼单位沦为银主盘，开拍价350万，较七年前「博收购价」低逾70%。

曾为「舖王」邓成波家族成员黄霭云持有

忠诚拍卖行发言人表示，衙前塱道1A号2楼，面积667方呎，单位属银主盘，现连约（月租9000元）推拍，开拍价350万，呎价5247元，将于本周三（29日）拍卖，同场共有约24项物业可供竞投。

上述单位曾为黄霭云（邓成波家族成员）持有，黄于2019年斥资1230万购入上址，翻看当年地图，衙前塱道1A号右边一列为4层高旧楼，占据整条街道，极具收购重建价值。

黄于2019年斥资1230万购入上址，翻看当年地图，衙前塱道1A号右边一列为4层高旧楼，占据整条街道，极具收购重建价值。
黄于2019年斥资1230万购入上址，翻看当年地图，衙前塱道1A号右边一列为4层高旧楼，占据整条街道，极具收购重建价值。

较7年前买入价低逾70%

惟记者现场所见，现时该列旧楼已落成新盘瑧博（衙前塱道3号，新世界发展），料明年9月底入伙。上述衙前塱道1A号及1B号，占地不足2000方呎，地盘细小，单独发展前途有限，错过了收购时机，该单位若以开拍价350万计算，较当年成交价低880万或约72%。

虽然如此，作为自住或投资收租，仍然有可为，小学校网为41，属传统名校网，区内喇沙小学、玛利诺修院学校（小学部）为顶级名，中学校网九龙城区，包括有喇沙书院、玛利诺修院学校（中学部）、九龙真光中学、迦密中学等知名中学均位于区内。

翻看当年地图，该幢旧楼右边一列都是4层高旧楼，惟现时已落成新盘瑧博，预期明年9月底入伙。

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