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何文田天铸 994呎新装望球场景 小学34校网｜睇楼王

笋盘推介
更新时间：11:58 2026-07-24 HKT
发布时间：11:58 2026-07-24 HKT

何文田豪宅地段，向来是富裕家庭置业之选，今日介绍的天铸为区内地标豪宅屋苑之一。该屋苑1座高层D室正在放售，实用面积994方呎，采3房1套连工人套房，一室新净装潢，望内园泳池及翠绿球场双景，现以2500万放售。

全屋备有简约雅致的豪宅装修，现时整齐摆放了高档沙发、饭桌等家私，空间感依然绰绰有余。大厅设有大型落地玻璃窗引入充沛日光，外接观景露台，近望内园泳池景，远为何文田配水库球场翠绿景。

3房1套连工人套房

放盘采3房1套开则，空间宽敞。走进其中一间睡房，房中央摆放双人睡床后仍可三边下床，另一房间同样楼底极高，靠窗旁摆放碌架床。

厨房方面，煮食设备一应俱全，并提供多组厨柜以满足置物需要。浴室洁具保养极佳，采用干湿分离设计。

由新鸿基地产发展的天铸，由分层大楼及洋房组成，住客会所提供室外游泳池、健身室及宴会厅等。此外，屋苑位处小学34校网内，网内多间著名学校。

必睇靓位

  • 属小学34校网
  • 望何文田配水库球场翠绿景
  • 3房1套连工人房
  • 住客会所设施多元

放盘单位资料

物业名称：天铸
地址：何文田佛光街23号
楼龄：10年
单位：1座高层D室
实用面积：994方呎
间隔：3房1套连工人套房
叫价：2500万元
呎价：25151元
代理行：中原地产
相片由代理行提供

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