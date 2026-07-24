何文田天铸 994呎新装望球场景 小学34校网｜睇楼王

何文田豪宅地段，向来是富裕家庭置业之选，今日介绍的天铸为区内地标豪宅屋苑之一。该屋苑1座高层D室正在放售，实用面积994方呎，采3房1套连工人套房，一室新净装潢，望内园泳池及翠绿球场双景，现以2500万放售。

全屋备有简约雅致的豪宅装修，现时整齐摆放了高档沙发、饭桌等家私，空间感依然绰绰有余。大厅设有大型落地玻璃窗引入充沛日光，外接观景露台，近望内园泳池景，远为何文田配水库球场翠绿景。

3房1套连工人套房

放盘采3房1套开则，空间宽敞。走进其中一间睡房，房中央摆放双人睡床后仍可三边下床，另一房间同样楼底极高，靠窗旁摆放碌架床。

厨房方面，煮食设备一应俱全，并提供多组厨柜以满足置物需要。浴室洁具保养极佳，采用干湿分离设计。

由新鸿基地产发展的天铸，由分层大楼及洋房组成，住客会所提供室外游泳池、健身室及宴会厅等。此外，屋苑位处小学34校网内，网内多间著名学校。

必睇靓位

属小学34校网

望何文田配水库球场翠绿景

3房1套连工人房

住客会所设施多元

放盘单位资料

物业名称：天铸

地址：何文田佛光街23号

楼龄：10年

单位：1座高层D室

实用面积：994方呎

间隔：3房1套连工人套房

叫价：2500万元

呎价：25151元

代理行：中原地产

相片由代理行提供