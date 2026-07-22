九龙塘屋地意向价12亿放售 料吸财团争夺

余彭年慈善基金持有的九龙塘根德道3至7号屋地放售，意向价约12亿，市场消息，项目获用家及财团出价，业主正认真考虑中，预料短期内将有结果。

项目现以连租约形式出售，地盘面积合共约45865方呎，属于住宅（丙类）用地，最高地积比率为0.6倍，重建后最多可建3层高建筑物，是九龙塘过去20年来首幅面积逾4万方呎且放售的住宅地皮。

占地合共逾4.5万呎

根德道3号（文英楼）设地下停车场及游泳池，备有3幢2层高住宅，提供10个单位，楼底高约3.15米，另外，根德道5至7号地盘面积约30967方呎，总楼面约12574方呎，含一幢战前楼宇及一幢2层高屋宇，现由婚礼团队「四季荟」租用作证婚及宴会场地。

项目拥有「旺中带静」的优势，步行1分钟即达港铁九龙塘站，可轻易往返港九新界及内地。此外，项目更坐拥九龙塘传统名校网及多间国际学校，具吸引力。九龙塘独立地段向来矜罕，如今年4月市传根德道8号屋地以约4.8亿透过公司股权转让售出。