Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

九龙塘全幢银主盘标售 曾由路劲单伟豹持有 4.3亿购入重建

笋盘推介
更新时间：10:30 2026-07-22 HKT
发布时间：10:30 2026-07-22 HKT

原由路劲前主席单伟豹持有的九龙塘豪宅，早前沦为银主盘，正式由银主推出发售，由莱坊独家代理，九龙塘喇沙利道25号全幢住宅，前称「喇沙汇」，物业原由路劲前主席单伟豹于2012年以4.3亿购入重建，2015年起推售但未录成交。原本预计今年6月招标，惟同月突终止销售，并由汇丰银行作为承按人接管，正式沦为银主盘。

九龙塘喇沙利道25号全幢银主盘：

面积4801至5295方呎

项目楼高4层，提供4个实用面积介乎4801至5295方呎的复式单位，另设6个车位，截标日期为8月18日（星期二）。该物业坐拥41区名校网，邻近喇沙书院及玛利诺修院学校等名校。莱坊高级董事及商业物业销售部主管何羽表示，市场上大面积低密度豪宅其罕有，物业兼具实用户型与便利交通，预计吸引用家、家族办公室及长线投资者关注。

相关文章：名媛碎尸案 ︳蔡天凤前家翁居屋银主盘315万沽 账赚近百万 代理︰物业非凶宅 仅低市价2%
 

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
谢贤离世丨好友公开四哥晚年从未曝光居家照 零打扮休养星味依然 后辈轮流到豪宅探望
谢贤离世丨好友公开四哥晚年从未曝光居家照 零打扮休养星味依然 后辈轮流到豪宅探望
影视圈
3小时前
长者银行福利2026｜60岁以上专享！全港12大银行免年费/免手续费跨行提款/简易提款卡
长者银行优惠2026｜60岁以上专享福利！12大银行免年费/免手续费跨行提款/简易提款卡
生活百科
18小时前
公屋出身新人「天价」礼金引议？ 女方家长开大口叫价168万 新郎父嬲爆1句反驳 网民：嫁女定卖女呀
公屋出身新人「天价」礼金引议？ 女方家长叫价168万 新郎父嬲爆1句反驳 网民：人口贩卖嚟
生活百科
19小时前
国产AI「四大天王」崛起 掌握逾万亿商业王国 月之暗面杨植麟仅34岁最年轻
国产AI「四大天王」崛起 掌握逾万亿商业王国 月之暗面杨植麟仅34岁最年轻
投资理财
6小时前
谢贤离世丨《星岛头条》独家报导四哥离世日子 田启文证前辈7月16日过身：低调处理
04:49
谢贤离世丨《星岛头条》独家报导四哥离世日子 田启文证前辈7月16日过身：低调处理
影视圈
12小时前
谢贤离世丨四哥父子受访片掀讨论 谢霆锋向父撒娇「冇咗你唔掂」 一句惹哭网民：你好本事
谢贤离世丨四哥父子受访片掀讨论 谢霆锋向父撒娇「冇咗你唔掂」 一句惹哭网民：你好本事
影视圈
13小时前
杭州图书馆︱流浪汉入内遭投诉 馆方18年前神回复再热传：你有权选择离开
杭州图书馆︱流浪汉入内遭投诉 馆方18年前神回复再热传：你有权选择离开
即时中国
5小时前
由幼童到基层家庭：马会构建社区护齿防线
社会资讯
2026-07-20 15:27 HKT
深圳气象台预测，未来一星期，或有台风于广东省登陆。
台风「红霞」打到嚟？ 深圳气象台：7‧26前后广东登陆
即时中国
17小时前
打工仔压力爆煲「做做下嘢喺度喊」决心裸辞 网民分享求职市道现况掀热议｜Juicy叮
打工仔压力爆煲「做做下嘢喺度喊」决心裸辞 网民分享求职市道现况掀热议｜Juicy叮
时事热话
3小时前