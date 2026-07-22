九龙塘全幢银主盘标售 曾由路劲单伟豹持有 4.3亿购入重建

原由路劲前主席单伟豹持有的九龙塘豪宅，早前沦为银主盘，正式由银主推出发售，由莱坊独家代理，九龙塘喇沙利道25号全幢住宅，前称「喇沙汇」，物业原由路劲前主席单伟豹于2012年以4.3亿购入重建，2015年起推售但未录成交。原本预计今年6月招标，惟同月突终止销售，并由汇丰银行作为承按人接管，正式沦为银主盘。

九龙塘喇沙利道25号全幢银主盘：

面积4801至5295方呎

项目楼高4层，提供4个实用面积介乎4801至5295方呎的复式单位，另设6个车位，截标日期为8月18日（星期二）。该物业坐拥41区名校网，邻近喇沙书院及玛利诺修院学校等名校。莱坊高级董事及商业物业销售部主管何羽表示，市场上大面积低密度豪宅其罕有，物业兼具实用户型与便利交通，预计吸引用家、家族办公室及长线投资者关注。

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