又一居原则3房 开价980万拍卖 低估值28%

九龙塘是香港低密度传统豪宅区，环境清幽，同时带有英伦风情韵味，加上区内名校林立以及交通网络方便，深受实力买家及本地传统大家族追捧。区内又一居一个银主盘，开拍价980万，较银行估价的低约28%，平均呎价18412元。

较银行估价低377万

黄开基拍卖行发言人表示，九龙塘又一居13座1楼B室银主盘，面积约737方呎，原则3房户型，现改作2房1套设计，开拍价980万元，较银行最新估价的1357万元低377万或约28%，呎价13297元，将于下周三（29日）拍卖，同场共有约30项物业可供竞投。

又一村瑰丽路21号的又一居于1992年开始入伙，共有32座提供1816伙，面积介乎439至1517方呎。屋苑合共设有3个会所，提供如健身室、壁球场、游泳池等设施予住户使用。另外，屋苑交通亦见方便，步行约10分钟内即可到达港铁九龙塘站，或到达又一城乘搭专线小巴及巴士，来往深水埗、尖沙咀、黄埔及长沙湾等各区。

小学40校网

小学校网为40，属全港最大校网之一，区内小学主要鼓励学生运用知识、从实践中学习的多元教学模式，令学生有更多尝试与突破机会，如中华基督教会协和小学（长沙湾）、荔枝角天主教小学及圣公会基福小学等均为区内热门学舍。

中学校网为九龙城区，为九龙区中最多全开英文班中学的一区，另外亦有不少传统中学位于此，喇沙书院、玛利诺修院学校（中学部）、九龙真光中学、迦密中学等香港知名中学均位于区内。