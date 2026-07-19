阳光花园单号屋银主盘 索价4300万推拍 低估值50%

山顶贵为财富及社会地位象征，傲踞香港之巅，深受富豪家族及名流青睐，区内阳光花园一个银主盘，开拍价4300万，较市场估价的低50%，平均呎价约25444元。

平均呎价2.54万

忠诚拍卖行发言人表示，山顶加列山道48号阳光花园7号洋房，面积1690方呎，附连174方呎平台、301方呎天台及1237方呎花园，物业曾于1997年以4500万元成交，现属银主盘，开拍价4300万元，较市场估价8600万元低4300万元或50%，等同市价五折推拍，呎价约25444元，将于下周三（29日）拍卖，同场共有约26项物业可供竞投。

翻查资料，上述银主盘去年曾开价9000万元推拍，其后先后调低至逾8000万元、7000万元及6000万元仍未能拍出，现再度劈价至4300万元推拍，短短逾半年，该单位累减4700万元或52%。

山顶豪宅卧虎藏龙，影星「发哥」周润发一度为阳光花园业主，惟已于2024年11月沽售物业，上述买家有机会仅以逾4000万价钱进驻山顶。

属星级校网地段

小学校网为11，该校网属数一数二的星级校网，其中不但云集众多历史悠久的传统名校，部分小学与区内名牌中学有联系关系，升中路径稳定。嘉诺撒圣心学校、英皇书院同学会小学第二校、中西区圣安多尼学校、圣士提反女子中学附属小学等均为热门小学。

中学校网为中西区，传统名校林立，不少学校历史悠久，富有深厚的学术底蕴和多元化课外活动，是城中名人及状元母校所在之处。英皇书院、圣保罗书院、圣保罗男女中学、圣士提反女子中学等均为顶级学府。

上述银主盘去年曾开价9000万推拍，其后先后调低至逾6000万仍未能拍出，最新拍卖价累减52%。

阳光花园：

柏峦2期柏逸开拍价280万

黄开基拍卖行发言人表示，元朗柏峦2期柏逸2座地下一个单位，面积348方呎，间隔为1房，附连55方呎花园，业主于2022年以530万元在二手市场购入，近年先后将物业抵押，向银行及信贷贷款，最终无力偿贷，单位沦为银主盘，开拍价280万元，较银行估价370万元低90万元或24%，呎价约8,046元，将于下周三（29日）拍卖，同场共有约30项物业可供竞投。

宝利大厦银主盘240万 呎价7038元

环亚拍卖行发言人指，鲗鱼涌宝利大厦6楼一个面积341方呎单位，该单位曾于2008年以108万元成交，买家近年先后三次将物业抵押借贷，向财务机构贷款，最终单位沦为银主盘，以240万元推出拍卖，呎价7,038元，将于本周二（21日）拍卖，同场共有约57项物业可供竞投。

柏峦2期柏逸大厦及宝利大厦：