Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

阳光花园单号屋银主盘 索价4300万推拍 低估值50%

笋盘推介
更新时间：14:48 2026-07-19 HKT
发布时间：14:48 2026-07-19 HKT

山顶贵为财富及社会地位象征，傲踞香港之巅，深受富豪家族及名流青睐，区内阳光花园一个银主盘，开拍价4300万，较市场估价的低50%，平均呎价约25444元。

平均呎价2.54万

忠诚拍卖行发言人表示，山顶加列山道48号阳光花园7号洋房，面积1690方呎，附连174方呎平台、301方呎天台及1237方呎花园，物业曾于1997年以4500万元成交，现属银主盘，开拍价4300万元，较市场估价8600万元低4300万元或50%，等同市价五折推拍，呎价约25444元，将于下周三（29日）拍卖，同场共有约26项物业可供竞投。

翻查资料，上述银主盘去年曾开价9000万元推拍，其后先后调低至逾8000万元、7000万元及6000万元仍未能拍出，现再度劈价至4300万元推拍，短短逾半年，该单位累减4700万元或52%。

山顶豪宅卧虎藏龙，影星「发哥」周润发一度为阳光花园业主，惟已于2024年11月沽售物业，上述买家有机会仅以逾4000万价钱进驻山顶。

属星级校网地段

小学校网为11，该校网属数一数二的星级校网，其中不但云集众多历史悠久的传统名校，部分小学与区内名牌中学有联系关系，升中路径稳定。嘉诺撒圣心学校、英皇书院同学会小学第二校、中西区圣安多尼学校、圣士提反女子中学附属小学等均为热门小学。

中学校网为中西区，传统名校林立，不少学校历史悠久，富有深厚的学术底蕴和多元化课外活动，是城中名人及状元母校所在之处。英皇书院、圣保罗书院、圣保罗男女中学、圣士提反女子中学等均为顶级学府。

上述银主盘去年曾开价9000万推拍，其后先后调低至逾6000万仍未能拍出，最新拍卖价累减52%。

阳光花园：

柏峦2期柏逸开拍价280万

黄开基拍卖行发言人表示，元朗柏峦2期柏逸2座地下一个单位，面积348方呎，间隔为1房，附连55方呎花园，业主于2022年以530万元在二手市场购入，近年先后将物业抵押，向银行及信贷贷款，最终无力偿贷，单位沦为银主盘，开拍价280万元，较银行估价370万元低90万元或24%，呎价约8,046元，将于下周三（29日）拍卖，同场共有约30项物业可供竞投。

宝利大厦银主盘240万 呎价7038元

环亚拍卖行发言人指，鲗鱼涌宝利大厦6楼一个面积341方呎单位，该单位曾于2008年以108万元成交，买家近年先后三次将物业抵押借贷，向财务机构贷款，最终单位沦为银主盘，以240万元推出拍卖，呎价7,038元，将于本周二（21日）拍卖，同场共有约57项物业可供竞投。

柏峦2期柏逸大厦及宝利大厦：

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
世界杯2026｜西班牙时隔16年再夺标 十人阿根廷卫冕梦碎
世界杯2026｜西班牙时隔16年再夺标 十人阿根廷卫冕梦碎
足球世界
1小时前
六合彩1亿暑期金多宝｜网民实测靠免费Gemini买「胆拖」真中奖 教一招神级提问增命中率 附高手AI指令｜Juicy叮
六合彩1亿暑期金多宝｜网民实测靠免费Gemini买「胆拖」真中奖 教一招神级提问增命中率 附高手AI指令｜Juicy叮
时事热话
21小时前
塔斯汀有员工在外卖贴辱骂字句，骂半夜点餐的消费者。
顾客半夜点外卖被贴辱骂字句 塔斯汀赔钱兼炒员工
即时中国
13小时前
阿B钟镇涛21岁女儿钟懿大学毕业 举家赴伦敦见证 近年继承爸爸衣钵入行做明星
阿B钟镇涛21岁女儿钟懿大学毕业 举家赴伦敦见证 近年继承爸爸衣钵入行做明星
影视圈
14小时前
60岁㓥房阿姐见工要求多多 嫌早拒收银 老板网上公审：香港人唔抵帮
60岁㓥房阿姐见工要求多多 嫌早拒收银 老板网上公审：香港人唔抵帮
生活百科
2026-07-19 10:30 HKT
世界杯决赛变全武行 阿根廷成众矢之的？球评轰：耻辱、全队剩美斯有风度
世界杯决赛变全武行 阿根廷成众矢之的？球评轰：耻辱、全队剩美斯有风度
即时国际
1小时前
天文台早上一度发出红色暴雨警告信号
天文台早上9时30分改发黄色暴雨警告信号
社会
2小时前
72岁曾智华家居意外后脑碰地惊变「独眼龙」 卖股票做眼科手术大呻「条数几重锤」 张文新梁继璋等送祝福｜Juicy叮
72岁曾智华家居意外后脑碰地惊变「独眼龙」 卖股票做眼科手术大呻「条数几重锤」 张文新梁继璋等送祝福｜Juicy叮
时事热话
11小时前
港人月薪$1.2万+6天工作惹议？失业多月终重投市场 网民反应两极：有工返已经好好 VS 万二蚊点生存？
港人月薪$1.2万+6天工作惹议？失业多月终重投市场 网民反应两极：有工返已经好好 VS 万二蚊点生存？
生活百科
21小时前
打风？天文台：低压区周中逐渐发展 较大机会进入南海中北部 四大AI模型一致料周六打到嚟香港！
社会
21小时前