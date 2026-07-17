启德天寰 3房附连空中花园 小学34名校网｜睇楼王

天寰坐落在启德发展新区，邻近港铁启德站，出入交通方便，另更坐享小学34名校网。是日为大家介绍当中的1座高层B室，实用面积959方呎，3房1套间隔，空间企理，附连特大平台，打造专属空中花园。

多面玻璃采光

单位空间开阔，配以多面落地玻璃设计，入室即感受到空间感。厅堂采用浅色系设计，整体感觉柔和舒适，轻松摆布大型梳化及饭桌等家私。厅堂设双边落地玻璃，可多角度欣赏区内市景，其中一面落地玻璃更附连特大平台，可打造成私人园艺区或空中花园。

间隔3房1套

单位间隔为3房1套，其中的主人房所见，四正实用，布局睡床及衣柜等容易，备有近落地玻璃采纳日光。主人套浴洁具保养良好，采干湿分离设计。

其他房间亦新净企理，可布局出不同用途，例如书房、健身室或睡房等。独立厨房配置基本煮食设备，设多组厨柜置物，外接工作平台。

由建灏地产发展的天寰由2幢高座大楼及4幢低座住宅组成，共有822个单位。邻近启德体育园及大型商场AIRSIDE及双子汇，生活配套齐全。

必睇靓位

小学34名校网

附连特大平台，全区少有

3房1套，空间阔落

多面玻璃设计，采光度高

放盘单位资料

物业名称：天寰

地址：启德沐宁街1号

楼龄：6年

单位：1座高层B室

实用面积：959方呎

间隔：3房1套

叫价：2880万元

呎价：30031元

代理行：美联物业

相片由代理行提供