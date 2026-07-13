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康盛花园业主盘288万推拍 低银行估价31% 仅提供楼契核证副本

笋盘推介
更新时间：12:51 2026-07-13 HKT
发布时间：12:51 2026-07-13 HKT

将军澳作为规划完善的新市镇，设有发展成熟的各项生活配套及基建，另外区内商场林立，不少屋苑楼下均设有商场，照顾住户日常所需，加上近年开通的将蓝隧道，方便来往九龙各区，衣食住行样样照顾周到，区内康盛花园一个业主盘，以自由巿场价288万推拍，较估价低31%，平均呎价5818元。

平均呎价5818元

黄开基拍卖行发言人表示，将军澳康盛花园4座13楼G室，面积约495方呎，2房户型，单位属业主盘，以自由巿场价288万推拍，较银行估价420万低132万或31%，呎价5818元，将于本周三（15日）拍卖，同场共有约21项物业可供竞投。值得一提为，业主早前因搬家而遗失正本楼契，因此仅提供楼契核证副本。

属95小学校网

位于宝琳北路1号的康盛花园为于1989年开始入伙的私人参建居屋，设有5座提供1850伙。屋苑位处半山位置，环境清幽，同时交通亦见方便，设有多条巴士路线可供来往中环、沙田、尖沙咀等港九新界各区地段，满足不同住户上班、上学等需求。

小学校网为95，区内共有22间官津小学，选择多元，并且区内不少小学均备受肯定，其中如保良局冯晴纪念小学及将军澳天主教小学深获区内家长垂青。

中学校网为西贡区，区内不少学校均着重学生英语技能培训，同时亦积极拓展世界观及生态探究，包括举办游学团及实地景观考察等，其中将军澳官立中学、保良局罗氏基金中学、迦密主恩中学及基督教宣道会宣基中学均为区内名校。

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