马鞍山雅涛居银主盘585万开拍 低估价14%

马鞍山依山傍海，加上屯马线开通，交通方便，让住户既可远离繁嚣同时生活方便，区内雅涛居一个银主盘，开拍价585万，较估价低约14%，平均呎价12112元。

基座设购物商场

环亚拍卖行发言人指，马鞍山雅涛居2座39楼E室，面积483方呎，2房设计，原业主于2010年以290万二手购入上述单位，并于近年宣告破产，单位亦因此沦为银主盘，开拍价585万，较银行估价的679万低94万或约14%，呎价约12112元，将于下周二（21日）进行拍卖，同场共有约58项物业可供竞投。

雅涛居位于马鞍山骏街15号，于1997年开始入伙，屋苑合共设有2座，提供502伙，面积由476方呎至1661方呎。

屋苑会所设施多元丰富，包括室内泳池、健身室、壁球室等。

屋苑周遭配套亦见齐全，基座设有逾5.9万方呎购物商场，设有超级市场、书店、咖啡店等店舖，照顾住户基本生活需要。另外交通亦见方便，步行约5至8分钟即可到达港铁马鞍山站，附近亦设有多条巴士及小巴路线可供来往中环、黄大仙、葵涌等港九新界地区。

区内学校口碑不俗

小学校网为89，区内学校口碑不俗，且有不少学校近年均见超收情况，马鞍山循道卫理小学、马鞍山灵粮小学、保良局庄启程小学、保良局雨川小学均为家长追捧学舍。

中学校网为沙田区，圣公会曾肇添中学、沙田崇真中学均为区内热门官校，浸信会吕明才中学及沙田崇真中学亦是区内知名学府。