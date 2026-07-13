Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

马鞍山雅涛居银主盘585万开拍 低估价14%

笋盘推介
更新时间：09:57 2026-07-13 HKT
发布时间：09:57 2026-07-13 HKT

马鞍山依山傍海，加上屯马线开通，交通方便，让住户既可远离繁嚣同时生活方便，区内雅涛居一个银主盘，开拍价585万，较估价低约14%，平均呎价12112元。

基座设购物商场

环亚拍卖行发言人指，马鞍山雅涛居2座39楼E室，面积483方呎，2房设计，原业主于2010年以290万二手购入上述单位，并于近年宣告破产，单位亦因此沦为银主盘，开拍价585万，较银行估价的679万低94万或约14%，呎价约12112元，将于下周二（21日）进行拍卖，同场共有约58项物业可供竞投。

雅涛居位于马鞍山骏街15号，于1997年开始入伙，屋苑合共设有2座，提供502伙，面积由476方呎至1661方呎。

屋苑会所设施多元丰富，包括室内泳池、健身室、壁球室等。

屋苑周遭配套亦见齐全，基座设有逾5.9万方呎购物商场，设有超级市场、书店、咖啡店等店舖，照顾住户基本生活需要。另外交通亦见方便，步行约5至8分钟即可到达港铁马鞍山站，附近亦设有多条巴士及小巴路线可供来往中环、黄大仙、葵涌等港九新界地区。

区内学校口碑不俗

小学校网为89，区内学校口碑不俗，且有不少学校近年均见超收情况，马鞍山循道卫理小学、马鞍山灵粮小学、保良局庄启程小学、保良局雨川小学均为家长追捧学舍。

中学校网为沙田区，圣公会曾肇添中学、沙田崇真中学均为区内热门官校，浸信会吕明才中学及沙田崇真中学亦是区内知名学府。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
长者业主楼换楼计划2026｜9月起接受申请！自置居屋、公屋住满10年 免补地价换楼套现退休金
长者业主楼换楼计划2026｜9月起接受申请！自置居屋、公屋住满10年 免补地价换楼套现退休金
生活百科
20小时前
莫雷拉跑完本周三谷战后将离港。
雷神告别战 外线马阵容强
马圈快讯
12小时前
港妈地铁丧闹升中派位差 高EQ阿女「一举动」惹全网心痛激赞｜Juicy叮
港妈地铁丧闹升中派位差 高EQ阿女「一举动」惹全网心痛激赞｜Juicy叮
时事热话
21小时前
末代贼王季炳雄近况曝光 昔日头号通缉犯出狱6年隐居加拿大？ 友人疑戴电子脚镣惹热议
末代贼王季炳雄近况曝光 昔日头号通缉犯出狱6年隐居加拿大？ 友人疑戴电子脚镣惹热议
影视圈
2026-07-12 10:00 HKT
中年好声音4丨10强名单出炉范子睿出局泪洒舞台 陈旭培大髀受伤痛到面容扭曲封MVP
中年好声音4丨10强名单出炉范子睿出局泪洒舞台 陈旭培大髀受伤痛到面容扭曲封MVP
影视圈
11小时前
《爱回家之开心速递》正式收厂  林淑敏许家杰食廿蚊饭饯行  张景淳樊亦敏不舍领最后一舞
《爱回家之开心速递》正式收厂  林淑敏许家杰食廿蚊饭饯行  张景淳樊亦敏不舍领最后一舞
影视圈
21小时前
郑秀文启德主场馆答谢会圆满落幕 极简无舞台设计显世界级视听实力
郑秀文启德主场馆答谢会圆满落幕 极简无舞台设计显世界级视听实力
社会
11小时前
九龙湾安德大厦残装户180万拍卖 低银行估价53%
九龙湾安德大厦残装户180万拍卖 低银行估价53%
笋盘推介
19小时前
今早宝琳站有列车故障，该站至坑口站服务一度暂停。梁国峰摄
港铁宝琳站一度列车故障 坑口至宝琳站暂停服务20分钟
突发
2小时前
曼谷酒吧大火至少27死63伤 多人厕所暂避遇难 疑断路器故障引起火警
曼谷酒吧大火至少27死63伤 多人厕所暂避遇难 疑断路器故障引起火警
即时国际
1小时前