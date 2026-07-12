九龙湾安德大厦残装户180万拍卖 低银行估价53%

忠诚拍卖行发言人表示，九龙湾安德大厦低层C室，面积315方呎，由于单位残旧没有装修，开拍价180万元，较银行估价380万低200万元或约53%，呎价5,714元，将于本周三（15日）拍卖，同场共有约31项物业可供竞投。

康盛花园缺正本楼契 288万推拍

黄开基拍卖行发言人表示，将军澳康盛花园4座中层G室，面积约495方呎，2房户型，单位属业主盘，于自由巿场价288万元推拍，较银行估价420万低132万元或31%，呎价5,818元，将于本周三（15日）拍卖，同场共有约21项物业可供竞投。值得一提的是，业主早前因搬家而遗失正本楼契，因此仅提供楼契核证副本。

雅涛居银主盘开拍价585万

环亚拍卖行发言人指，马鞍山雅涛居2座高层E室，面积483方呎，2房设计，曾于2010年以290万元成交，当时的买家从二手购入该单位，惟近年宣告破产，单位沦为银主盘，开拍价585万元，较银行估价的679万低94万元或约14%，呎价约12,112元，将于下周二（21日）拍卖，同场共有约58项物业可供竞投。